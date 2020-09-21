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淡水電線杆當「路霸」 盼地下化顧安全
新北市淡水區中山北路一段從35號到105號短短一百多公尺，就有11支的電線杆當「路霸」，佔據道路快要到中間的位置，影響到中山北路的交通流量，還有行人的安全，因此市議員陳偉杰要求台電，讓電線杆地下化能盡快動工。
新北市議員陳偉杰表示，這裡短短一百多公尺，就有11支的電線杆，而且佔據道路快要到中間的位置，讓許多用路人產生到底是一線車道還是兩線車道的問題，希望在地下化之後，空間可以做為機車停車格使用，而騎樓空間更能夠讓行人通行。
議員陳偉杰指出，這次會勘，將會評估電杆地下化後的週邊規劃，包括台電電箱的設置位置，都必需跟在地里長及居民來討論，最後則是希望找到經費，進而讓地下化可以盡快動工。
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