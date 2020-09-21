淡水戶所生活適應班 協助新住民落地生根

為讓新住民盡速融入台灣生活，新北市淡水戶政事務所開辦新住民生活適應輔導班，多元化的課程完全免費，學習時數可列入歸化國籍的基本語言能力及常識證明時數，更提供子女托育服務，協助新住民落地生根，實踐新北市便民友善的在地好生活。

淡水戶政事務所主任于英美表示，這一次與金山戶政事務所一同舉辦，課程內容豐富多樣，除了請專業領域講師講授居留與定居、消費者權益保護、社會福利相關法規，也包含嬰幼兒照顧、就業面談及地方醫療等基本生活必備常識，還有活潑的臺語學習及和親子手作等多元文化體驗課程，全面滿足新住民的日常所需。

一位來日本的新住民說，她來台灣居住有五年，這次來上課是希望學習更多台灣文化，以及與其他新住民交朋友。

新北市淡水戶政事務所于英美主任表示，戶所也提供「新住民一站式服務」跨機關通報服務以及「愛心大平台新住民關懷計畫」醫療補助，希望透過這些貼「新」服務讓新北新住民照顧服務再升級，協助新住民落地生根，實踐新北市便民友善的在地好生活。