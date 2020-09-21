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北市官員退休轉任長照機關高幹 議員怒批要求清查名單

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員李慶元（右）指出，市級官員沒有旋轉門條款限制，因此退休後能參與市府標案。記者胡瑞玲／攝影
北市議員李慶元（右）指出，市級官員沒有旋轉門條款限制，因此退休後能參與市府標案。記者胡瑞玲／攝影

北市府委託經營的兆如老人安養護中心之前傳出老人受虐、疥瘡感染未通報，議員指出該中心院長等人，都是曾任市府衛生局官員退休，因市級官員沒有旋轉門條款限制，因此退休後能參與市府標案，北市政風處長沈鳳樑坦承「觀感不好」，會在1個月內彙整名單檢討。

北市議員李慶元指出，兆如為公辦民營機構，市府卻以最有力決標方式委託恆安集團經營，2005年擔任聯合醫院副院長的林秀霞退休第2年就擔任兆如副院長，依「公務員服務法」（旋轉門）規定，「公務人員離職3年內，不得擔任與其離職前5年內職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務的股東或顧問」。

然而，不論是兆如現任院長林月桂曾擔任北市衛生局科長，還是現任副院長許君強曾擔任衛生局副局長，李慶元怒批，「到底有多少是來自政府首長或公務員轉任高幹？」

民政委員會第一召集人應曉薇表示，退休公務人員即使在規避旋轉門14-1條，但在非營利組織請領薪水，會導致社會觀感有問題，要求政風處清查財團法人及社團法人目前在北市承包北市府委託經營的事業主管、法人董監事、理監事，為北市科長級以上公務員卸任者。

另外，應曉薇也提出建議，若要監督這樣不健康的發展，可以決議未來若有北市公務人員參加與其離職前5年內職務直接相關的營利事業，3年內不能參與北市府標案。

針對退休公務人員參加市府標案，「觀感是不好」，但因財政部認定恆安集團為非營利事業，若跟北市府沒關聯的機構，要取得機構員工名冊較為困難，但仍可針對目前市府委託辦理經營的財團法人及社團法人進行清查，最快1個月彙整名單檢討。

北市 衛生局 公務員 長照

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