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新北市樹林東昇關懷據點成立 音樂、藝術撫慰長者心

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員陳偉杰（右起）、社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、議員鄭宇恩等人參觀淡水博德新城長照據點。圖／社會局提供
新北市議員陳偉杰（右起）、社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、議員鄭宇恩等人參觀淡水博德新城長照據點。圖／社會局提供

新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，同時也設置C級巷弄長照站，由玉山菊元協會及新北市社會局合作，提供老人共餐、關懷訪視、健康促進活動等服務，每周一至周五也規畫音樂、藝術等課程，幫助長者延緩失智、失能。

東昇里長詹麒叡指出，里內原本沒有關懷據點，經市議員洪佳君媒合，由玉山菊元協會和社會局積極推動，將消防分隊搬遷後的閒置空間，打造為社區關懷據點，讓長者有個休閒的好去處。

社會局長張錦麗表示，東昇里照顧關懷據點是樹林區成立的第46座銀髮俱樂部，同時也是銀髮俱樂部3.0級，融入延緩失智、失能的系統性課程，並結合藝術、音樂等心靈課程，幫助長者充實內心世界，避免晚年孤獨無依的狀況。

社會局說明，銀髮俱樂部1.0主要提供健康促進及共餐服務，2.0則加入電話問安、外展訪視，3.0則擴大社會參與，延緩失智失能照護，最後4.0利用智能App，透過手機上傳檢測數據，隨時掌握健康狀況，逐步達到高齡友善社會的智能城市。

社會局補充，目前新北市已有835座銀髮俱樂部，目標2022年時，達到全市1032里皆有銀髮俱樂部的目標，近期新北市博德書院文教公益推廣協會也在淡水成立2個銀髮俱樂部3.0級的長照C據點，將一貫道道親的博德新城道場空間，作為長者照顧關懷據點，提供健康促進、藝文歌唱等課程，中午則供應養生素食餐點。

新北市淡水博德書院文教公益推廣協會將道場空間提供作為社區照顧據點，一口氣成立崁頂、學府2站銀髮俱樂部。圖／社會局提供
新北市淡水博德書院文教公益推廣協會將道場空間提供作為社區照顧據點，一口氣成立崁頂、學府2站銀髮俱樂部。圖／社會局提供
新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，同時也設置C級巷弄長照站。記者吳亮賢／攝影
新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，同時也設置C級巷弄長照站。記者吳亮賢／攝影
新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，長者開心共餐。記者吳亮賢／攝影
新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，長者開心共餐。記者吳亮賢／攝影

失智 長照

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