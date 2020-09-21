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新北市樹林東昇關懷據點成立 音樂、藝術撫慰長者心
新北市樹林區東昇里社區及照顧關懷據點今揭牌成立，同時也設置C級巷弄長照站，由玉山菊元協會及新北市社會局合作，提供老人共餐、關懷訪視、健康促進活動等服務，每周一至周五也規畫音樂、藝術等課程，幫助長者延緩失智、失能。
東昇里長詹麒叡指出，里內原本沒有關懷據點，經市議員洪佳君媒合，由玉山菊元協會和社會局積極推動，將消防分隊搬遷後的閒置空間，打造為社區關懷據點，讓長者有個休閒的好去處。
社會局長張錦麗表示，東昇里照顧關懷據點是樹林區成立的第46座銀髮俱樂部，同時也是銀髮俱樂部3.0級，融入延緩失智、失能的系統性課程，並結合藝術、音樂等心靈課程，幫助長者充實內心世界，避免晚年孤獨無依的狀況。
社會局說明，銀髮俱樂部1.0主要提供健康促進及共餐服務，2.0則加入電話問安、外展訪視，3.0則擴大社會參與，延緩失智失能照護，最後4.0利用智能App，透過手機上傳檢測數據，隨時掌握健康狀況，逐步達到高齡友善社會的智能城市。
社會局補充，目前新北市已有835座銀髮俱樂部，目標2022年時，達到全市1032里皆有銀髮俱樂部的目標，近期新北市博德書院文教公益推廣協會也在淡水成立2個銀髮俱樂部3.0級的長照C據點，將一貫道道親的博德新城道場空間，作為長者照顧關懷據點，提供健康促進、藝文歌唱等課程，中午則供應養生素食餐點。
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