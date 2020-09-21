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營業用牌照10月開徵 新北繳款書已寄出

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市稅捐稽徵處今天表示，109年下期營業用車輛使用牌照稅將於10月1日起至31日止開徵，營業用車輛車主稅額在3萬元以下可透過超商等管道繳納，但郵局不代收。未繳稅行駛、停放經查獲，可處應納稅額1倍以下罰鍰。

稅捐處表示，牌照稅繳款書已於本月中旬寄出，已辦妥約定轉帳繳納稅戶須於11月2日前在約定帳戶內預留足夠存款；其他民眾可持繳款書到代收稅款金融機構繳納，稅額在3萬元以下可到4大超商處理，也可透過信用卡或ATM繳稅等方式轉帳繳稅。

因繳納最後1天逢周六，順延至11月2日，同月4日24時前繳納不加徵滯納金，逾期每2日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高15%；逾30日仍未繳納者除加徵滯納金，另移送法務部行政執行署強制執行。

超商 法務部

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