新北推災訊E點通平台 災情避難資訊客製化

新北市府今天發表「新北災訊E點通」平台，市民可在網站獲得即時災害訊息，未來透過手機APP收到即時災情與合適避難場所，並可回報災情影像加速政府應變效率。

市府消防局今天在發表會表示，新北災訊E點通是客製化災害訊息互動平台，提供市民6大類即時災害訊息，包含停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療及活動異動。

中央氣象局局長鄭明典致詞表示，平台有助於民眾判斷正確的災害資訊，他也感謝市府協助氣象局在樹林區建構防災降雨雷達，強化政府對降雨及淹水的監控能力。

市長侯友宜說，中央與地方合作救災，往後即使他出國或到台灣中南部參訪，也可透過行動載具連線指揮救災，提升智慧城市科技救災能量。透過災防圖資，讓民眾很清楚知道哪些地點有災情及救護車。

消防局表示，新北災訊E點通平台主要是架構在網站上，提供豐富災害訊息與地圖資訊，但市民如果要即時接收推播防災、避難、火警逃生，還必須要在手機上下載「新北消防行動APP」。

消防局說，主要是平台提供的資訊太多，手機APP無法全部整合，若APP系統功能更新程式還需要申請、審核等待7天，無法滿足即時需求，因此，平台架構以網站為主。

消防局表示，客製化功能包括主動向市民推播周遭即時災害訊息，透過衛星定位快速找到合適的避難收容場所並一鍵導航，提供災害影響範圍、臨時供水站及交通管制路段等地圖資訊，市民也可上傳照片協助回報災情，加速政府應變效率。

消防局說，平台預計10月全新改版上線，讓市民快速掌握周遭災況及政府應變措施，提早因應停水、停電、交通管制等，降低生活不便。

今天同時發表智慧防災救災整合系統，納入新北災情資訊與中央氣象局地震測報、經濟部水利署水情資訊，應變單位以行動載具監控災情、線上視訊、情資傳遞及指揮決策，有助於行動治理，提升應變處置效能。