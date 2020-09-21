圓寶穿幾何風黑背心 動物園：傷疤導致毛髮稀疏

台北市立動物園表示，大貓熊寶寶「圓寶」背部因出生時被媽媽牙齒劃傷而留下傷疤，位置在黑色毛髮中間，皮上疤痕使部分區域毛髮較稀疏，所以「圓寶」就像穿上幾何風黑背心。

「圓寶」今天85日齡，體重5123公克。動物園表示，「圓寶」剛出生時，媽媽「圓圓」想將她抱到懷裡調整角度，銳利牙齒意外劃傷寶寶背部，讓「圓寶」背部出現約1至2公分的L型傷口。

動物園表示，背部復原後的傷口形成「圓寶」黑背心中央獨一無二的L型樣式，像極英文「Love（愛）」字首縮寫「L」印記。

動物園指出，隨著「圓寶」體型越來越大，背部傷疤也逐漸長大，位置正好在背部黑毛髮中間，因皮上疤痕使部分區域毛髮較稀疏，所以「圓寶」的黑背心就像兩個頂點連接的長三角形，形成獨一無二的幾何風。

動物園補充，姐姐「圓仔」身上的黑背心，就像爸爸「團團」的黑背心，看背影就知道他們是父女；「團團」的黑背心寬度較窄且像V字形，而「圓圓」的黑背心則較寬且幅度較平緩。