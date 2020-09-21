環狀線捷運土地開發 景平站簽約興建住商大樓

中央社 / 新北21日電

捷運環狀線景平站土地開發案今天上午舉辦簽約儀式，將接續目前通車的景平站出入口，興建地上12層、地下3層的住商大樓，預估投資金額約新台幣3.8億元，預計民國113年啟用。

新北環狀線景平站土地開發案簽約儀式今天舉行，由新北市副市長陳純敬和將捷建設股份有限公司董事長林莉婷共同簽署投資契約，陳純敬並於會後接受媒體聯訪。

對於捷運土地開發案的效益和影響，陳純敬說，新北市推動「都市三箭」政策，第一箭就是以捷運帶動城市發展（TOD），在捷運站出入口一定範圍內，除形成商業區，也讓住戶的生活以捷運為中心，不需要太多轉乘，或走很遠去搭大眾捷運。

他指出，相較於秀朗橋站開發案是以商辦為主，景平站共構開發計畫主打小坪數住宅，讓小家庭、新搬該地住民都能享受都市開發果實。

不過，因環狀線營運不如預期，衍生新北市政府有意提早向台北捷運公司爭取收回自營議題。有媒體詢問，是否礙於合約無法如願，陳純敬表示，運量是預估開發完成後數字，目前已啟動與台北市政府協商，會按照合約跟法律程序進行。

新北市捷運工程局表示，在秀朗橋站開發案後，景平站為今年新北市政府第2件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，將捷建設公司為最優申請人，將接續目前通車的景平站出入口，興建地上12層、地下3層，總樓地板面積約2200坪的住商大樓。

新北市捷運工程局表示，預計1、2樓為店鋪，6樓以上為住宅，規劃26及28坪的兩房格局房型共67戶，預估投資金額約新台幣3.8億元，可挹注捷運建設自償性經費約7600萬元，預計民國113年啟用。

新北市捷運工程局表示，捷運環狀線14座車站中有10站規劃辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站皆已徵得投資人。

預計民國110年底前陸續啟動板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張及機廠站等土地開發招商，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。

捷運環狀線 北捷

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