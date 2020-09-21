國際失智症日 柯文哲：公私協力照顧失智患者

新北市萬里區有一處新廟鑽金宮供奉五行財神，不僅是祭拜的財神與一般財神廟不同，就連廟前廣場聚寶磁場的設計都超級神奇，民眾只要站在廣場正中央就可以聽件宛如傳聲筒傳來的立體音，而專家解釋這其實是因為回聲原理，飽滿的回聲，聽起來神奇，讓人覺得好像事與神溝通的傳聲。

2020-09-21 19:54