國際失智症日 柯文哲：公私協力照顧失智患者
今天是921國際失智症日，台北市推出「失智者正面形象」影片，市長柯文哲表示，台灣人口老化，估計2060年失智症人口將達85萬人，須公私協力建構完整失智照護網。
為翻轉失智者刻板印象，台北市政府推出「失智者正面形象」影片。柯文哲表示，9月是國際失智症月，今天是國際失智症日，台灣目前失智症病患有29萬人，隨人口老化，推估2060年失智症人口會增至85萬人。
柯文哲表示，如何在社會建構失智者照護系統，須公私協力。民間方面，有賴慈善團體和基金會支持；政府方面，要衛生、民政、社會局跨局處整合，建構完整失智照護網。
柯文哲說，失智者照顧要走上社區化、在地化，未來須思考如何布建照顧據點，台北市是台灣第一個建立失智者行動照護站概念的城市，希望把這項成果推廣到全台灣，讓大家都可享受這個制度帶來的好處。
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