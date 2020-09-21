林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

國道1號林口交流道出口長期交通壅塞，交通部長林佳龍月初前往視察後，高公局提出林口A南出匝道增設立體化匝道改善方案，但新北、桃園仍各有意見，林佳龍裁示三個月內彙整意見後，再辦理後續設計。日前高公局也發函至兩市，要求10月5日各提地方需求及規劃。

林佳龍9日前往林口交流道視察，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦皆全程參與，對於高公局提出林口A南出匝道擬設立體化左右轉匝道方案，侯友宜當場表示不滿，高公局可行性評估早在8月提報交通部，「我都不知道」。

新北交通局也表示，新北提出的林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道至五股北上路段路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等3項建議，中央都忽視，且未與地方討論改善方案，「深表遺憾」。

由於細部規畫牽涉兩市議題，林佳龍當場裁示，三個月內彙整兩市意見後，再辦理後續設計及施工。新北及桃園交通局日前也收到高公局來函，要求兩市10月5日各提需求及規畫。

市議員陳明義近期也發動連署，希望在關鍵的討論期內，集結林口人的力量向高公局表達訴求，增設林口交流道立體化匝道，至今已破千人連署。

陳明義表示，高公局公布林口交流道改善工程評估報告前，地方卻完全不知道，導致許多聲音無法反應，關鍵的林口端北入高速公路匝道應一併納入改善規畫，才能解決林口交流道壅塞問題，除了透過連署，也會到路口發傳單，號召民眾響應。

交通局長鍾鳴時表示，已收到高公局來函，要求10月5日前提供相關資料，時間比預期更壓縮，但會盡快彙整相關資料、圖說，經內部討論後提報給高公局，最重要訴求仍以增設北入匝道為主。