台北通App享卡證服務優惠等4大功能 不限北市民申請

為讓台北市民享更便利、迅速市政服務，民眾即日起，可下載「台北卡3.0」升級版的市民服務App「台北通TaipeiPASS」，除整合台北卡3.0卡證服務外，也串聯市府各項線上服務。甚至台北通不限於北市民申請，只要是台北生活圈的民眾，都可以下載使用。

台北市資訊局表示，「台北通TaipeiPASS」有四大應用面向，包括「卡證」、「服務」、「帳單」、「優惠」。「卡證」服務將多張實體卡證（如 : 台北卡、圖書借閱服務等）整合成虛擬卡，當市民進入圖書館只要透過手機APP即可借閱書籍。

另外，防疫期間，為落實實聯（名）制，只要掃台北通QRCode就可便利完成登記入場；「服務」面向整合Hello Taipei市政陳情、福利適算、探索台北地圖等，藉由單一入口直接連結各項市府線上服務，當民眾想了解市政福利時，可利用福利適算功能，至相關平台申請福利項目。

台北通也提供「帳單」功能，結合智慧支付平台，使用電子支付繳納公規費，如公有停車費、地方稅費與學雜費，可快速查找個人帳單，並選擇多元支付工具繳納(悠遊付、街口支付或LINE Pay等)。

另外，台北通也提供商家、場館「優惠」，包含市府場館及和北市內超過600家特約商家，只要至指定地點消費並出示台北通TaipeiPASS中的優惠卷，即刻享有優待。