台灣的月跟故鄉一樣美 土城中秋活動邀新住民同歡

中秋節即將到來，立法委員吳琪銘今與新北市在地青年創意交流協會共同舉辦「故鄉的月-桂花飄香慶中秋」，邀請在地居民及在台灣結婚、工作的新住民共襄盛舉，手工製作月餅造型擴香石，並欣賞越南歌謠，懷想故鄉美麗的月亮，度過佳節。

吳琪銘指出，中秋節活動已連續舉辦五年，從月餅、柚子彩繪到擴香石，每年都有不同的DIY活動，希望不論是台灣人、新住民、陸配都能一起來聚會，感受到中秋節的溫暖。

陸委會主委陳明通今也受邀出席，他致詞時表示，雖然疫情讓兩岸來往暫時停滯，但隨著防疫有成，許多陸配及「小明」也都陸續回來，謝謝大家配合防疫工作，希望盡快能回到常態生活，但近日有一些境外移入病例，仍要注意自身防疫措施。