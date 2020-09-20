午夜動保食堂開張 北市動保處設街貓乾淨照護站

台北市動保處積極推動街貓友善照護行動方案，今天宣布「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」開張，第一個示範里選定在中山區恆安里，預計今年度至少設置45座，打造動物友善城市。

動保處今天在北市中山區恆安里里民活動場所舉辦「午夜動保食堂-街貓乾淨照護站發表記者會暨親子彩繪活動」記者會，並邀請在地居民攜手彩繪貓屋，打造人貓共諧的動物友善城市。

台北市積極推動街貓友善照護行動方案（TCCP），動保處表示，除實施街貓絕育回置的鄰里持續增加，擴大絕育版圖外；對於第一線的友善照護也相當重視，並於今年推出「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」，在鄰里間擺放街貓乾淨照護站，並設置遮雨區、貓砂盆、消毒清潔液及動物保護宣導文宣。

動保處說，首年度指導台灣動物平權促進會規劃於5至6處聚落擺放45座街貓乾淨照護站，首個示範里選定中山區恆安里，並規劃由在地志工群共同維護，定點餵食和清潔，落實提倡多年的「乾淨餵食」守則，並降低因餵食髒亂而產生的鄰里衝突。

台灣動物平權促進會表示，在地居民其實是絕育街貓或是照護的第一線，為強化市民對於街貓及街貓乾淨照護站的認同，這次活動也特邀義大利旅台藝術家史特法諾（Stefano Misesti）及其妻朱耀紅共同為街貓乾淨照護站彩繪；同時也將在各聚落舉辦親子彩繪活動，增添各區貓屋的獨特性。

中山區恆安里里長黃志昌說，TCCP的推行以里辦公處為單位，成為TCCP實施里之一，又作為街貓乾淨照護站的示範里，能為動物友善城市盡力是份光榮，恆安里在保護街貓的路上不會缺席。

動保處說，「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」將陸續在萬華區、大同區、中正區、文山區、士林區、北投區等部分TCCP執行里設置，今年底前也將規劃3場鄰里親子彩繪活動，邀請民眾一同暖心愛護動物。