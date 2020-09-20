影／菲律賓面具嘉年華 華麗踩街驚艷北市街頭

台北市已有5萬6000個新住民家庭、移工人數達4萬6000名，其中7000名移工為菲律賓籍，隨著新住民及移工人數逐年增加，北市今年首度舉辦「菲律賓面具嘉年華」，邀請14個移工朋友組成的團體、共32個參加隊伍呈現面具嘉年華風貌，另有14個新移民組成的團體身穿各自傳統國服，北市長柯文哲表示，透過這樣的活動，盼市民與新移民、移工朋友文化交流，讓台北更加友善。

北市民政局指出，菲律賓面具節的由來，是1980年間有「菲律賓的糖碗」之稱的巴科洛德，因製糖業大蕭條，加上發生沈船不姓，社會氣氛低迷，當地政府為了鼓勵人民，推出面具嘉年華，希望透過面具上的笑臉，找回微笑的力量，今年因疫情影響，儘管台灣防疫得宜，不過希望透過菲律賓面具節，也能傳遞正能量。

今日踩街活動，柯文哲與14個移工朋友組成的盛大的踩街隊伍，從下午3時於聖多福天主堂出發，沿著中山北路3段、農安街、林森北路，雙城街，到達晴光公園，晴光公園隨之變成時尚伸展台，每個穿戴華麗服裝及面具的隊伍進行走秀，爭取最佳面具獎、最佳造型獎、最佳人氣獎、最佳台風獎、最佳活力獎等6個獎項。

其中，「Angel’s Group」由北市菲律賓移工朋友組成的，平日協助分擔照顧家人的責任，假日裡會參加教會活動，非常願意分享愛與關懷，每位團員都像是天使；「玩吶 玩吶~馬來西亞手鼓團」（Warna-Warna） 是馬來語「彩色」之意，由馬來西亞新移民組成，手拿傳統的樂器，拍打輕快的節奏，律動感十足。