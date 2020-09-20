柯文哲戴面具參加菲律賓面具嘉年華 微笑上街

台北市長柯文哲下午前往晴光市場周邊，參加台北市首度舉辦的「菲律賓面具嘉年華」，由眾多移工聚集的聖多福天主堂前熱鬧踩街出發，也邀民眾及各國新移民、移工朋友，一同戴上微笑面具，感受菲律賓面具嘉年華的熱情。

菲律賓面具嘉年華活動中，邀請了10個移工朋友組成的團體，呈現最道地的面具嘉年華風貌。還有14個新移民組成的團體，將著各自的傳統國服，包括緬甸新移民與華僑將組成「緬麗璀璨團」，在佛朗明哥舞、印度舞、康康舞及大溪地草裙舞的舞動下，搭配面具營造了街區歡樂的視覺效果。