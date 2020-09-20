柯文哲戴面具參加菲律賓面具嘉年華 微笑上街
台北市長柯文哲下午前往晴光市場周邊，參加台北市首度舉辦的「菲律賓面具嘉年華」，由眾多移工聚集的聖多福天主堂前熱鬧踩街出發，也邀民眾及各國新移民、移工朋友，一同戴上微笑面具，感受菲律賓面具嘉年華的熱情。
菲律賓面具嘉年華活動中，邀請了10個移工朋友組成的團體，呈現最道地的面具嘉年華風貌。還有14個新移民組成的團體，將著各自的傳統國服，包括緬甸新移民與華僑將組成「緬麗璀璨團」，在佛朗明哥舞、印度舞、康康舞及大溪地草裙舞的舞動下，搭配面具營造了街區歡樂的視覺效果。
相傳面具節的由來，是在1980年間，菲律賓製糖故鄉之稱巴科洛德，推出面具嘉年華，期透過面具上的笑臉，面對低迷的社會氣氛與糖業的大蕭條傳遞正能量。也因成千上萬的人戴著面具，一同參與巴科洛德的年度盛事，大微笑的面具充滿了街頭，讓巴科洛德城有了微笑城市美稱。
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