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新北戶政日表揚績優戶政人員 侯友宜頒獎並邀做公益

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市民政局今表揚績優戶政人員，包含永和戶所主任王娟娟（左三）。記者江婉儀／攝影
新北市民政局今表揚績優戶政人員，包含永和戶所主任王娟娟（左三）。記者江婉儀／攝影

新北市民政局今日在板橋市民廣場舉辦戶政日暨愛心做公益活動，由新北市長侯友宜頒發109年戶政績優獎項，除感謝戶政夥伴的努力付出，也邀請戶政人員、志工及眷屬們愛心捐血、捐發票、認養流浪動物。

民政局長柯慶忠表示，新北戶所不斷推出如護照代辦、新住民愛心大平台、全面換發新式門牌及2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌整編等創新有感服務，並連續4年榮獲內政部人口政策措施宣導績效優良地方政府。今日特別表揚5名績優評鑑戶政機關，包括永和、汐止、蘆洲、三峽及中和，2名績優提案戶政機關淡水及泰山，9名績優戶政人員及12名績優戶政志工。

其中，在淡水戶所的陳奕霖承辦國籍業務，具流利英語及嫻熟法學專長，時常協助轄內高級專業人才與新住民辦理相關業務、及取得我國國籍，深獲信賴。汐止戶所的志工黃鄭秀蘭，平日協助戶所引導洽公民眾、奉茶及提供諮詢等為民服務事項，20年來服務總時數達2707小時，長年在戶所無私奉獻。

侯友宜表示，新北市去年4月突破400萬人口躍升國際大城，至今人口持續增加超過2萬8000人，顯示市府推動的各項政策獲市民認同有歸屬感，也代表市府的責任更重大；今年特別選在9月20日諧音寓意「愛你，愛你，就愛你」的日子，透過多元公益活動感謝戶政夥伴及志工，別具意義及紀念性，期勉夥伴們未來持續精進戶政服務、創造品牌價值。

民政局表示，各項做公益主題活動中，尤以愛心捐血最受歡迎，逾140名熱血勇士捐血。活動現場並提供近100道在地特色美食及800多項二手物品義賣，所得約30萬元將全數捐贈市府「新住民愛心大平台」，落實新北市照顧新住民服務措施，以感恩的心回饋社會。

新北市民政局今舉辦戶政日暨愛心做公益活動，侯友宜表示，感謝戶政夥伴的辛勞，也邀請一起做公益、認養流浪動物。記者江婉儀／攝影
新北市民政局今舉辦戶政日暨愛心做公益活動，侯友宜表示，感謝戶政夥伴的辛勞，也邀請一起做公益、認養流浪動物。記者江婉儀／攝影
新北市民政局今表揚多位績優戶政人員及績優戶政志工。記者江婉儀／攝影
新北市民政局今表揚多位績優戶政人員及績優戶政志工。記者江婉儀／攝影

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