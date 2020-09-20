聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北祭孔典禮結合現代光影 12米巨幅孔子像超吸睛
慶祝928教師節，新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」，除有傳統祭孔儀式，也結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光等現代化藝術元素，傳承尊師重道及禮樂精神，其中高12米的巨幅孔子像，更是莊嚴又吸睛，現場共超過2千人參與盛會。
祭孔典禮今上午於新莊體育館舉行，由新北市副市長謝政達擔任正獻官，教育部次長林騰蛟及教育部前部長吳清基也到場與祭，謝政達表示，祭孔於各朝代皆為盛事，人們透過祭典表達對孔子崇敬追念的心，此次祭典也廣邀全市各級學校及民眾共襄盛舉，對教師表達敬愛與感謝。
教育局指出，此次祭典的舞台、天幕均為全台之最，除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，還以張大千水墨畫作品鋪設舞台地板，透過橘色調傳統燈具營造感性溫馨氛圍，另於主祭壇兩側安排影像布幕，以動態影像畫面配襯典雅歌詞，傳達現代學子緬懷萬世師表的心意。
祭祀舞蹈部分，除傳統祭典中的八佾舞，更由200名學生帶來全台獨有的武舞及雩舞，舞出「風乎舞雩」的悠揚姿態，為靜態儀式注入動態的視覺饗宴，而貫穿祭典的音樂，更是由80人的樂團、合唱團現場演繹各式樂風，結合現代化的光影、舞蹈、服裝設計，呈現獨具風采的祭孔儀式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言