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新北祭孔典禮結合現代光影 12米巨幅孔子像超吸睛

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」。記者吳亮賢／攝影

慶祝928教師節，新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」，除有傳統祭孔儀式，也結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光等現代化藝術元素，傳承尊師重道及禮樂精神，其中高12米的巨幅孔子像，更是莊嚴又吸睛，現場共超過2千人參與盛會。

祭孔典禮今上午於新莊體育館舉行，由新北市副市長謝政達擔任正獻官，教育部次長林騰蛟及教育部前部長吳清基也到場與祭，謝政達表示，祭孔於各朝代皆為盛事，人們透過祭典表達對孔子崇敬追念的心，此次祭典也廣邀全市各級學校及民眾共襄盛舉，對教師表達敬愛與感謝。

教育局指出，此次祭典的舞台、天幕均為全台之最，除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，還以張大千水墨畫作品鋪設舞台地板，透過橘色調傳統燈具營造感性溫馨氛圍，另於主祭壇兩側安排影像布幕，以動態影像畫面配襯典雅歌詞，傳達現代學子緬懷萬世師表的心意。

祭祀舞蹈部分，除傳統祭典中的八佾舞，更由200名學生帶來全台獨有的武舞及雩舞，舞出「風乎舞雩」的悠揚姿態，為靜態儀式注入動態的視覺饗宴，而貫穿祭典的音樂，更是由80人的樂團、合唱團現場演繹各式樂風，結合現代化的光影、舞蹈、服裝設計，呈現獨具風采的祭孔儀式。

新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」。記者吳亮賢／攝影
新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」。記者吳亮賢／攝影

孔子 教師節

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