新北祭孔典禮結合現代光影 12米巨幅孔子像超吸睛

慶祝928教師節，新北市教育局今與三一寰宇文化協會共同辦理「大成至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠禮暨2020年教師節敬師禮」，除有傳統祭孔儀式，也結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光等現代化藝術元素，傳承尊師重道及禮樂精神，其中高12米的巨幅孔子像，更是莊嚴又吸睛，現場共超過2千人參與盛會。

祭孔典禮今上午於新莊體育館舉行，由新北市副市長謝政達擔任正獻官，教育部次長林騰蛟及教育部前部長吳清基也到場與祭，謝政達表示，祭孔於各朝代皆為盛事，人們透過祭典表達對孔子崇敬追念的心，此次祭典也廣邀全市各級學校及民眾共襄盛舉，對教師表達敬愛與感謝。

教育局指出，此次祭典的舞台、天幕均為全台之最，除打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，還以張大千水墨畫作品鋪設舞台地板，透過橘色調傳統燈具營造感性溫馨氛圍，另於主祭壇兩側安排影像布幕，以動態影像畫面配襯典雅歌詞，傳達現代學子緬懷萬世師表的心意。