南門市場歷史悠久 改建導入BIM建築新趨勢提高工程效益

「南門大樓暨市場改建統包工程」為台北市政府重大政策，去年8月31日完成中繼市場原有攤商正常營運，改建工程已在去年底開工，預計112年1月完工，為盡快讓攤商早日搬回，北市工務局新工處除用逆打工法，更採應用建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱BIM）技術，達到減省能源及資源的效益。

南門市場於日本時代是南門城外千歲町的露天市場，歷經數次改建，成為台北歷史最悠久的公有傳統市場，以販售北方糕點、南北雜貨、生鮮及特色熟食聞名；近年來市府考量位於羅斯福路旁的南門市場大樓舊有結構不符耐震需求等因素決定改建。

新工處建築工程設計科長蕭志龍指出，建物的興建除了建築主體及結構外，還有水電、空調及消防等相關設備及管線。傳統上，這些設計圖說為分別繪製，導致實際施工時常發生互相影響且衝突之處，須事先比對圖說並找出問題作出調整。

但以平面圖紙對比立體實物，不但耗時且有疏漏，尤其現代建築逐漸複雜，上述情況越發嚴重；BIM則是在電腦上輸入基本資料，建立並整合各圖說的立體模型後，即可用直觀視覺，快速且大量發現衝突點，在施工前提前除錯，減少工程人力、物力及縮短工時。

因相關結構、設備及佈設管線十分複雜，市府在契約內即要求統包團隊九典聯合建築師事務所及根基營造公司，從最初的舊市場拆除作業、新市場規畫設計，皆用BIM技術作為輔助，如停車位梁下淨高不足、消防管空調管碰撞及工程與捷運共構相關設施維管界面檢討等，皆能在施工前找出隱藏設計問題，減少後續施工中才發現問題的機率。

另外，BIM也可提供統包團隊與使用單位互相溝通的模型平台，透過BIM立體透視視覺化模型，減少因各自解讀不同而產生的認知落差及誤解，而在此工程完工後，還可將模型移交予使用單位應用，提供後續維護管理的便利性。

新工處指出，新建南門市場大樓約3937平方公尺，地下5層、地上12層鋼骨鋼筋混凝土建築，其中南門市場位於地下2層到地上2層，地上3層以上樓層由北市府相關單位進駐，地下1層與捷運萬大線共構出入口。總經費達26億8500萬元，以逆打工法，即地上地下層同步施工，比傳統掘完地基才由下往上蓋的工期短，能讓攤商盡早搬回，且噪音、粉塵等公害也較少。