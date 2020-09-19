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北市首長休假座車卻出勤？ 王浩批：用車紀錄登載不實

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市議員王浩。記者楊正海／攝影
台北市議員王浩。記者楊正海／攝影

北市府市政繁忙，各機關首長除了平日上班時間，例假日也經常跑市政行程。但議員王浩發現，應用於公務行程的首長座車，卻有用車紀錄登載不實情形。甚至有首長人在國外進行市政考察，首長座車在台灣還有使用紀錄。對此，市府表示，確實有首長休假，但司機仍上班出勤，載送副首長和其他主管公務使用。

王浩說，調閱首長座車使用紀錄，今年1月至6月底，北市府共有45位首長有在例假日使用首長座車的紀錄。不過實際對照這些首長今年上半年的公務行程，發現包括柯市長在內的16位首長，曾於例假日使用首長座車，但用車當天卻查無表定公務行程。

他發現，無公務行程卻於例假日用車最頻繁的前三名，分別為公園處長有18天、觀傳局長17天，以及台北市立大學校長10天。其中，觀傳局長劉奕霆，在今年1月11日至1月16日間，隨柯市長前往捷克布拉格進行市政考察，其首長座車卻在1月15日出現使用紀錄。

王浩議員認為，北市府首長座車登載不實情形嚴重，究其原因，就是因為首長使用座車並不需要像一般公務車填寫派車單，記載車輛往返地點、用車事由、行駛時間、行駛里程數等資訊，而僅須填寫用車日期與當日行駛里程數即可。以致於首長使用座車去了哪裡、是用於公務行程或是私人行程等實際用車情形，外界根本無從得知

市府表示，因首長休假，司機仍上班出勤，載送其他副局長和其他科室主管，均公務使用。劉奕霆解釋，他的公務車沒在使用時，會讓局內其他需要的主管、同仁調派使用。

劉奕霆說，議員質詢後，他也調出相關紀錄確認，例如5月中至6月底，有9次提供科室同仁派車的紀錄，而今年1月和市長出國時，副局長有行程，就而安排首長公務車接送。

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