台中電子商圈低價競標 消費者粉絲團可許願競標物品

台中市電子街商圈今天下午舉辦「電子街商圈：瘋狂開學季一元競標」，聯合店家提供數10種電子產品，讓民眾講搶標。人氣15.6吋筆記型電腦、設計系學生必備的藍牙繪圖板、名牌耳機、電競系列產品…等，不限學生身分都能參加，也提供限量振興券優惠名額，現場得標商品使用500元振興券支付，馬上再多折100元，消費者樂翻了。

台中電子街行人徒步區是國內唯一以電子零售業為主題的商店街，區內聚集眾多電子、電腦、電料、通訊等行業。不同於連鎖型的電子商場，這裡的商店都是老闆親自坐鎮於店內，對於消費者的疑問都迅速的根據專業與經驗給予最佳解答，完整體現術業有專攻。最專業的安裝及售後服務，也讓電子街商圈成為中部地區最大的電子產品採購中心。

電子街商圈每年根據不同主題舉辦一元競標，前兩年推廣電子支付，得標民眾使用電子支付可再享拍賣價9折；今年搭配政府振興券提供民眾額外優惠，炒熱話題。