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坪林區農會百周年 侯友宜：7名全國製茶冠軍都在這

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）、坪林百歲人瑞及與會貴賓共同切下百歲蛋糕。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）、坪林百歲人瑞及與會貴賓共同切下百歲蛋糕。記者江婉儀／攝影

新北市坪林區農會今天在坪林茶業博物館旁辦理「世紀風華薪傳永續」百周年慶系列活動，新北市長侯友宜到場祝賀，並頒贈匾額並切百年蛋糕等慶祝農會迎百周年，現場一名高齡104歲的阿公廖添丁也秀一手詠春拳，成為現場另類焦點。

坪林區四面環山，氣候涼爽多霧，土壤富含有機質，非常適合茶樹生長，也讓茶葉成為坪林最重要的經濟作物，坪林有近八成居民為茶農，茶園面積約500公頃，茶葉產量超過全市6成，為「文山包種茶」主要產地，得天獨厚的天然優勢加上百年傳承的優良製茶技術，素有「北包種、南烏龍」的茶鄉美名。

民國8年時坪林茶葉滯銷，又逢物價波動、民不聊生，當時的台北支廳長工藤清及坪林尾區長陳永娛認為有建立金融機構的必要性，民國9年2月成立坪林尾信用組合，從一開始居無定所四處借場地，後來陸續新建辦公大樓、茶葉與茶籽油加工廠倉庫等，奠定農會經營基礎。

坪林區農會理事長王成意表示，農會雖已有百年歷史，但仍保持活力創新，持續為顧客開發新產品，例如富有包種茶獨特清香的茶香冰淇淋，微甜不膩口，符合現代養生觀念，此外農會也依茶葉等級推出雲、霞、霧等精緻茶葉禮盒，民眾可以依照需求選購，送禮方便又實惠。

坪林區農會應景創會百周年慶，從9月20日至10月30日推出茶油及袋茶商品優惠，大瓶茶油特價700元；小瓶茶油特價350元；經濟包袋茶特價300元。另外只要購買坪林區農會茶葉滿3000元，即贈百周年限定高級禮盒1組，限量50組。

新北市長侯友宜表示，坪林農會利用在地經營優勢，新北連續10屆獲得全國製茶技術競賽冠軍，其中7名來自坪林，績效卓越深受肯定。市府除了推廣新北好茶，提高新北茶產業價值，增加茶農收入，並持續開拓新通路，讓小農的努力被更多人看見。

高齡104歲的阿公廖添丁也秀一手詠春拳，成為現場另類焦點。記者江婉儀／攝影
高齡104歲的阿公廖添丁也秀一手詠春拳，成為現場另類焦點。記者江婉儀／攝影
新北市坪林區農會今日在坪林茶業博物館旁辦理「世紀風華薪傳永續」百周年慶系列活動。記者江婉儀／攝影
新北市坪林區農會今日在坪林茶業博物館旁辦理「世紀風華薪傳永續」百周年慶系列活動。記者江婉儀／攝影

坪林 茶葉 侯友宜

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