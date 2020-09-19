關渡橋鬧輕生塞爆道路 議員籲「快建淡北道路」

新北八里區關渡橋昨發生有民眾爬上橋頂疑似欲輕生狀況，花了近3小時才排除狀況，也造成淡水河左右兩岸交通大阻塞，新北市議員陳偉杰呼籲，儘速興建淡北道路解決交通問題，不過日前有台北市議員持反對意見，新北市交通局長鍾鳴時指出，淡北道路是雙北共同受益。

關渡橋頂18日下午3時15分出現一名年約40歲男子爬上橋頂疑似欲跳水，警消出動大批人馬前往救援，直到傍晚5時38分才把人救下送醫，許多民眾紛紛抱怨，所有的車輛都是「塞好塞滿」。

陳偉杰指出，他從內湖回到淡水到開上關渡大橋已經快2小時，正常的距離都可以開到台中，從天亮開到天黑，今天還有前總統李登輝追思會，美國國務院次卿等重要貴賓都來淡水，享有交通管制特權，但民眾呢？

陳偉杰說，希望蔡英文總統等政府官員來走沒有交通管制的台二線，一定就能體會為何淡水、北海岸民眾需要爭取淡北道路，還是老話一句快點興建淡北道路。

新北交通局長鍾鳴時說，淡北道路剛開完4場說明會，細部工程設計中，目前也與台北市協商包含大度路車道佈設、交通號誌調整、施工期間的交通維持計畫，另也向中央申請前瞻等經費，降低地方政府的財政負擔。

不過先前有台北市議員反對淡北道路，認為會把大量車流帶進台北市，鍾鳴時說，淡北道路不是全新路廊，沒有這條路也會從台二線進入到台北市，淡北道路能快速使用、提升供給量，況且下班時間，也能讓車流快速帶離開台北市，雙北是共同受益。