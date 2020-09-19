陳柏峰愛心不輸陳樹菊 偏鄉窮孩黑手起家回饋台東逾30年

國內知名軸承，也是世界前三大軸承製造廠瑞穎股份有限公司董事長陳柏峰，今天上午捐贈台東縣文化處第9輛公務車，作為縣府下鄉推廣藝文之用，陳柏峰默默回饋地方逾30年，包括濟助全縣弱勢家庭物資、清寒學子助學金，每年行善金額逾200萬元，30幾年來回饋地方金額逾億元。

今年67歲的陳柏峰出生於台東縣大武鄉，小時候家境不好，初中時的學費是向老師借的，然後靠自己去河床抓蝴蝶賣錢還老師，初中畢業後，他就隻身遠赴台北，當學徒學機械學車床、沖床、刨床、也因聰明學習力強且勤奮，一天當兩天用，他三年就學出師，能獨當一面。

陳柏峰20幾歲時創業成立瑞穎，從40幾年前，專製溜冰鞋軸承，後來擴大到行李箱、手推車輪子與自動倉儲物流系統軸承等，目前全球相關市場有七成是來自陳柏峰的瑞穎供應，一家位於新北市五股觀音山下的小公司。瑞穎產品雖與高科技沾不上邊，但工廠負責生產的80位員工，2019年營收為14.69億元、EPS達9元，換算每名員工產值1800萬元起跳，就連科技大廠都望塵莫及。

陳柏峰自小家貧無力負擔學費，受到昔日國中教師顏華幫他付學費感召，他創業有成後即成立柏峰文教基金會回饋地方，不只今天捐贈台東縣政府文化處第九輛公務車，今年7月陳柏峰捐贈一部8人座巴士給大武鄉公所當做大武鄉偏鄉部落的交通車「幸福巴士」。