天母人工草棒球場初登板 小小棒球員跌倒不會痛喊讚

北市府斥資8000萬、歷時4個月，在天母棒球場打造台灣首座人工草皮棒球場，今由台北興富發棒球隊舉辦棒球體驗營，現場近60名國小學童初登板，人工草皮較天然草皮柔軟，也有小小棒球員直呼「跌倒不會痛」，下周一（9月21日）將舉行啟用友誼賽，台北市長柯文哲將到場開球，未來天母棒球場，將與台北大巨蛋棒球場形成「1+1」人工草地棒球場，可望在台北舉辦國際賽。

味全龍今年6月拿下台北天母棒球場OT最優申請人，預計10月正式進駐，並投入4500萬進行球場整修，打造主隊專屬空間，迎接明年一軍賽事。搶在球隊入駐前，興富發球隊依去年慣例在天母舉行棒球體驗營，也成為球場啟用前初登板的「貴客」。

實地踏上棒球場，人工草皮相對柔軟，但早在近50年前，台南市立棒球場就曾鋪設人工草皮，卻在1990職棒開打前翻修回天然草皮，天母棒球場也成為台灣唯一。

台北市體育局長李再立表示，台灣目前沒有人工草棒球場，但國際賽場地多是在人工草舉行，也影響團隊成績，且天母棒球場過去使用率高，一年有8成7時間都有球隊使用，天然草長不好，下雨也影響賽程，另也考量台北大巨蛋室內棒球場會採人工草皮，未來「1+1」可以辦國際賽。

李再立表示，味全龍預計10月點交進場，9月21日味全龍與興富發將有首場友誼賽，後續場館整修期間，棒球場地仍可使用，每年也匡列120天公益檔期，但今年剩不到3個月，預計會匡四分之一時間開放民間申請，原則上以賽事申請為主，包含青少棒、青棒、成棒，可向體育局運動產業科申請。

天母棒球場人工草地工程8月底正式完工，直到近期才正式驗收完成，興富發球隊也進駐「試用」，並給予場地建議。興富發總教練呂明賜表示，以前天然草皮球到外野會有不規則彈跳，但人工草皮球場平整度好、彈跳規則，能減少失誤及傷害。實際使用後，一邊訓練也一邊發現小瑕疵，如紅土鬆軟等問題，目前已把場地整理到最好狀態，為下周賽事做準備。