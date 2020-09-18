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汐止火車站小廣場活化 增遊具融入礦坑意象

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站小廣場已經封閉，新北市議員員張錦豪也爭取增設共融式遊具，並且融入在地特色。 圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站小廣場已經封閉，新北市議員員張錦豪也爭取增設共融式遊具，並且融入在地特色。 圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，小廣場更因為受不了被亂丟垃圾，去年就已經封閉，新北市議員員張錦豪也爭取增設共融式遊具，並且融入在地特色，規劃早期礦坑意象，九月份開工，預計年底完成，要讓汐止門面有新氣象。

汐止火車站前站橋下的側廣場，因為經常被亂丟垃圾環境髒亂，所以，外圍設置網狀圍籬，長期封閉，只是荒廢閒置實在可惜，再加上是汐止的大門面，地方就希望能好好規劃，而在取得台鐵同意土地撥用後，也由公所進行規劃設計，九月一日已經開工，今(18)日市議員張錦豪也到現場了解工程進度與狀況。

市議員張錦豪說，汐止火車站前的小廣場，長期以來因為缺乏管理導致環境的一些問題，那在這兩年的爭取下，終於在今年9/1日動工，未來這裡將呈現一個礦坑意象，將放一組共融式遊具，並且以礦坑車的樣式美化休憩椅。

張錦豪表示，經費大概是280萬，主要是要呈現汐止早期礦坑意象，除了遊具之外也有彩繪，範圍包括地坪及柱子，地坪會有類3Ｄ軌道，柱子則採礦坑入口及礦坑內部製作意象，預計年底完工，明年一月可以開放使用。

汐止 火車站

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