聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止火車站小廣場活化 增遊具融入礦坑意象
汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，小廣場更因為受不了被亂丟垃圾，去年就已經封閉，新北市議員員張錦豪也爭取增設共融式遊具，並且融入在地特色，規劃早期礦坑意象，九月份開工，預計年底完成，要讓汐止門面有新氣象。
汐止火車站前站橋下的側廣場，因為經常被亂丟垃圾環境髒亂，所以，外圍設置網狀圍籬，長期封閉，只是荒廢閒置實在可惜，再加上是汐止的大門面，地方就希望能好好規劃，而在取得台鐵同意土地撥用後，也由公所進行規劃設計，九月一日已經開工，今(18)日市議員張錦豪也到現場了解工程進度與狀況。
市議員張錦豪說，汐止火車站前的小廣場，長期以來因為缺乏管理導致環境的一些問題，那在這兩年的爭取下，終於在今年9/1日動工，未來這裡將呈現一個礦坑意象，將放一組共融式遊具，並且以礦坑車的樣式美化休憩椅。
張錦豪表示，經費大概是280萬，主要是要呈現汐止早期礦坑意象，除了遊具之外也有彩繪，範圍包括地坪及柱子，地坪會有類3Ｄ軌道，柱子則採礦坑入口及礦坑內部製作意象，預計年底完工，明年一月可以開放使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言