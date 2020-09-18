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北港溪河濱綠地荒廢 汐止議員盼休閒規劃

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的北港溪河濱綠地，一直以來呈現荒廢的狀態，市議員白珮茹希望能夠整理規劃為休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的北港溪河濱綠地，一直以來呈現荒廢的狀態，市議員白珮茹希望能夠整理規劃為休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的北港溪沿岸在汐萬路二段，堤防上有一大片河濱綠地，一直以來呈現荒廢的狀態，地方希望能夠規劃休憩使用，卻一直沒有下文，今(18)日市議員白珮茹就請相關單位人員現場會勘，希望能夠整理規劃為休憩空間。

包括市議員白珮茹、拱北里長高世國、市府水利局、公所等一行人是前往汐萬路二段306巷旁的北港溪堤防邊會勘，主要因為，北港溪在當初整治時，沿岸做了二百年的堤防，不過，防洪牆做好了，一旁的河濱綠地卻呈現荒廢的狀態，里長高世國也拿出之前到三峽拍的照片指出，明明是一樣的水利地，為何拱北里卻差這麼多，所以，希望能夠規劃綠美化，成為里內休閒新據點。

市議員白珮茹表示，里長里民都一直反應，希望護岸這邊能夠開放讓他們早晨黃昏能夠來散散步，因為有相關法令的限制，所以我們請水利局管理單位來討論，初步討論就是以最輕量的用石板等最天然的材質鋪步道讓大家可以走，並且做綠籬，讓民眾走的時候也兼顧安全，會勘後水利局第一會先針對公私地釐清、第二就是針對當天的建議再開會討論，希望兼顧水利法、及安全，讓民眾休閒有更好的環境。

汐止

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