捷運淡水站電梯不夠用 地方盼能增設

捷運淡水站許多人反應捷運淡水站只有一部升降電梯，不只是身障人士使用，推著嬰兒車的家長們也會常常使用，但人多的時都得排隊，相當不方便。因此，新北市議員鄭宇恩希望找到適合位置增設電梯，讓需要的民眾不用再排隊等待。

捷運淡水站進出流量相當多，根據資料，平均每天進出站就多達6萬多人次。使用電梯族群非常多，有身障人士、推娃娃車，還有行動不便的年長者，都會使用，但整個淡水站就只有一部電梯，明顯不足。

新北市議員鄭宇恩表示，在會勘之後，發現有些空間是必需再重新整理後，才可以來施工電梯，而未來將會逐步的與捷運公司來檢討站內的管線空間等等，希望可以找到適合的位置，來增設電梯，讓需要的民眾不用再排隊等待。