機車格不夠佔人行道 淡水議員會勘決增加

新北市淡水區中山北路二段，有許多住宅區及鄰近大賣場，人口流量愈來愈多，機車停車格時常爆滿，甚至停到人行空間，經市議員陳偉杰會勘，決增加35個機車停車格，但也呼籲在淡水區公所及國民運動中心地下室都設有機車停車場，可以多加利用。

新北市議員陳偉杰表示，在381巷當中原本整排將近100公尺的機車停車格，是人行道，因為機車都停在上頭，所以才利用空間挖出避車彎式的停車格，有80格，不過還是不太夠用，常常會有騎士將機車停在人行道上，因此這次會勘將對面靠近行政中心的這一側，預計開設35公尺長的機車停車格。

陳偉杰指出，未來在下個月左右會增加35個機車停車格在行政中心旁的人行道，同時考量到人行空間，還有綠籬設置，將做規劃，不過議員也呼籲，面對人口愈來愈多的情況，其實在大賣場、淡水區公所及國民運動中心，地下室都設有機車停車場，也可以多加利用。