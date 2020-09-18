汐止幼兒參訪派出所 警察裝備上身好萌

汐止區私立何嘉仁立德幼兒園帶領20餘位幼生參訪汐止警分局社后派出所，受到員警們的熱烈歡迎，幼兒們了解警察工作內容及危險辛勞的一面，當穿上警用反光背心戴上警帽並拿起指揮棒時，瞬間萌度破表!

汐止警分局表示，許多幼生都是第一次踏入派出所，對於所內的各項事物都充滿新鮮及好奇，在所長的帶領下，逐一向幼生們解說防彈背心、防彈頭盔、警銬、警棍等警用裝備的用處，待一一介紹完後也讓幼生親自穿上相關裝備體驗感受一下。

最後員警向幼生們介紹警用車輛，幼生們對於帥氣的警車充滿興趣並興奮地搶著拍照留念，參訪活動結束前透過有獎徵答方式讓幼生們複習今日所學，幼生們每個都搶著舉手回答，現場氣氛歡樂，在此次參訪過程中，幼生們都能聚精會神聆聽員警解說，不僅展現出守秩序的一面，也讓這場參訪活動順利圓滿完成。