懶人包PO大巨蛋解約要賠300多億？柯自打臉：沒有估過

台北市大巨蛋停工5年，上月正式復工，預計2021年底可竣工，外界質疑北市遲不跟遠雄解約，頻給遠雄機會，台北市長柯文哲當時也在臉書PO出大巨蛋懶人包，指稱解約要賠300多億，不該讓市民因前朝管理疏失而賠錢。對此，北市議員苗博雅今在議會質詢，質疑解約要賠300多億哪裡來？柯文哲先是反問「這懶人包哪裡來？」並說賠300多億要有精確數字，但到底賠多少，也沒有估計。

苗博雅質疑懶人包數據來源，柯文哲先是反問，這懶人包哪裡來？苗博雅表示，這懶人包你PO的，你竟然不知道？柯接著說，賠300多億要有精確數字，但到底賠多少，也沒有估計。

苗博雅表示，你不知道要賠多少，卻在臉書PO文，難道是被盜帳號？苗也拿出2016年新聞，當時大巨蛋喊說要賠370億，柯回「甲卡麥」，結果現在柯文哲卻在幫遠雄背書，四年間立場出現大轉變，中間有無掌握其他資料？

柯文哲說，這是遠雄提出的數字。苗博雅反問，市府有單位研究估價嗎？柯表示，沒有實際估這個價；苗反問，既然沒估價，為何要幫遠雄背書？柯說，這是大約的數字，但沒有真的估過。

苗博雅表示，遠雄興建成本多少？柯表示，遠雄去銀行借90幾億，這案子大概100億上下。苗表示，大巨蛋建築師說興建成本約80億，馬市府時期遠雄提報市府約200億以下，後來面臨解約，遠雄喊價到300億，指有遠雄發言人說是經過第三方單位鑑價，但北市各單位都沒看過鑑價報告。

苗博雅追問，遠雄大巨蛋契約有無看過？柯文哲表示沒有。苗指出，根據遠雄契約內容，鑑價後全額買回的前提是雙方合意解約，且遠雄無過失，假設遠雄過失導致解約，健價買回還要扣除賠償今，北市花240億取得土地，其中140億舉債，遠雄被行賄、圖利起訴，怎會沒過失？