打破刻板印象 新北土城新潮舞蹈團中年婦女跳出一片天

誰說只有男性可跳車鼓陣？新北市土城新潮舞蹈協會一群中年婦女最初想破除「只有男性可以服侍神明」的禁忌，從不懂舞步、同手同腳到完美下腰、扭腰擺臀搖旗，如今不僅在地方廟會演出，甚至受邀上電視台表演。

土城新潮舞蹈協會理事長江品俞表示，台灣傳統廟會陣頭都由男性組成，女性總是因為月事等因素被禁止，她為了破除這項刻板印象，去年底向社會局申請創新性補助方案，以「女性創新車鼓陣」計畫獲得補助，聘請專業舞蹈師吳淑芬為一群中高齡婦女授課。

她們從基本動作走位、擺臀到深蹲開始練習，有學員第2天就「鐵腿」，直呼受不了想放棄。吳淑芬放慢教學腳步，提醒大家跳車鼓陣不僅可以運動健身，還能達到健美體態，曲線會更勻稱，這群中年婦女為此撐了下來。

學員在練就基本功後，吳淑芬帶著她們練習變換隊形，從拜神、打圓、開四門、龍門陣、開花到合圓、退場等，眾人越跳越好，陸續受邀表演，如在土城大墓公廟前的演出，搭配「眾神護台灣」流行曲目，受電視台青睞全程錄影播出，學員們獲得很大鼓勵。

學員葳葳表示，醫生曾說她大概2年內就要洗腎，但她練習後身體變得健康，體力也好很多，外人根本不知她曾罹癌；學員秀秀表示，一開始聽指令都是同手同腳，現在已能自然演出。