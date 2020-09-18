師大附中有廁所偷拍 校方啟動調查未息事寧人

師大附中驚傳廁所偷拍事件，師大附中校長室秘書柯冠銘今天表示，已啟動初步調查，下週會召開性平會；另因此案屬保密性平事件，不能透露任何細節，並非外界所述想息事寧人。

媒體報導，師大附中3樓往4樓的女廁出現偷拍狼，加害者疑為校內1名男學生，趁夜間潛入廁所、偷拍1名女學生如廁；事發後，校方通知學生不要張揚，疑想息事寧人，因此，許多學生不知情，家長更是狀況外。

柯冠銘向中央社記者指出，16日傍晚放學時間，校內確實有發生偷拍事件，受害者通報老師後轉至學務處處理，校方已啟動性平程序，展開初步調查，包含調閱監視器、啟動輔導機制等，昨天也已通知雙方父母。

外界質疑事發後校方想息事寧人，對此，柯冠銘表示，此案處理過程中有許多學生看到，學生試圖肉搜加害者，但由於此案屬保密性平事件，必須保護雙方，不能透露任何細節，「絕對不會有息事寧人」。

柯冠銘指出，針對此案，校方已在班會課向學生做說明，提升學生性平意識，此案下週將召開性平會，若成案就會交由調查小組調查，獎懲由性平會及獎懲會做成決議。