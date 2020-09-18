用路人注意！新店建國路、安一路三段將施工進行交管

用路人注意！新店區公所今日晚間10點至隔天（19日）下午6點，在新店區建國路進行道路刨鋪工程，另外新北市捷運局即日起至明年6月30日調整新店區安一路三段行車動線，呼籲用路人配合現場指揮人員引導，確保行車安全。

新店區公所表示，為提升道路平整性，今日晚間10點至19日下午6點進行「109年度專案道路建國路（民權路口至復興路口）」道路刨鋪工程，該路段從今日晚間10點全車道管制，到明日早上6點後以調撥方式開放雙向各一車道供用路人通行，請民眾配合交管改道。

為提升建國路路面平整性，以利用路人車行安全及新店區市容美觀，新店區公所將建國路分段為中正路口至民族路口、民族路口至民權路口及民權路口至復興路口等3部分，並逐年進行刨鋪改善路面工程。

公所表示，前兩段道路已分別於2017年7月及2018年9月份完成路面刨鋪，第3段道路建國路將在今日開始刨除作業，為保障用路人安全及道路刨鋪作業順利進行，屆時將於施工路段前後加派義交協助交通疏導，並指引用路人改由中正路或北新路通行，敬請用路人配合。

新北市捷運局表示，「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」，即日起至2021年6月30日止進行輕軌工程作業，新店區安一路三段（安祥路至玫瑰路）將調整車行動線及進行車道縮減，施工期間仍可維持正常通行，請行經施工路段用路人及車輛減速慢行降低行車速率，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。