北市坐月子中心、托嬰中心室內空品 最快11月納管

北市環保局近年輔導產後護理機構、托嬰中心維護室內空品，多次建議中央儘快公告納管，今年7月再度行文環保署具體建議將一定規模之產後護理機構、托嬰中心納為「室內空氣品質管理法」公告列管對象，並一併擴大列管中小型運動健身場所，預估最快可望於今年11月公告。

環保局指出，考量產後護理機構及托嬰中心為產婦、嬰幼兒等敏感族群長時間停留或聚集場所，需維護室內空氣品質，環保局除輔導業者取得室內空品自主管理標章外，更建議中央直接將「收托人數達35人以上之托嬰中心」及「設置床數達20床以上之產後護理機構」公告為室內空品列管場所，公告後業者必須設置室內空品專責人員、也須隨時維持場所內空氣品質符合室內空品標準。

另外，每2年必須至少1次委託合格檢驗機構檢測室內空品狀況，並上網申報檢測結果，以保障出入消費者、員工呼吸乾淨空氣權利。

環保局說，室內空品僅管制面積2000平方公尺以上健身場所，多數健身場所仍未納管，對健身民眾保障仍顯不足。因此，環保局此次一併建議環保署將中小型(面積1000至2000平方公尺)運動健身場所室內空品納入管理。全案經洽環保署回應原則同意參採台北市建議，最快可望11月公告實施。