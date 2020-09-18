新北市推淨灘合作社 可借用工具撿垃圾幫忙收運
新北市環保局今天指出，開辦「淨灘合作社」邀北海岸的店家免費提供民眾借用淨灘工具，協助撿集垃圾，並幫忙收運，維護海岸環境。不過，海岸垃圾無法撿完，源頭減量才是根本。
新北市政府環保局今天表示，北海岸因洋流地形而容易累積垃圾，每年都有許多熱情公私團體淨灘。民眾到海邊玩有時臨時想幫忙淨灘，卻因手邊沒有工具而作罷，或會碰到清理完不知道該如何處理垃圾的窘境。
環保局與北海岸三芝區、石門區、萬里區的店家合作，民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家，填寫工具借用表，取得淨灘工具後就可清理海岸線；結束後，將清除的垃圾交給店家，後續清潔隊將會前往收運。
目前加入「淨灘合作社」的店家共9處，包括海灘咖啡館、飲食店、莊園、海景餐廳、海鮮店、小吃店與冰品店。環保局表示，未來北海岸9個沿海行政區將持續合作加入「淨灘合作社」，提供借用工具服務，讓有心維護美麗海岸線的民眾想淨就淨。
環保局說，「淨灘合作社」的識別標誌是利用常見的海岸廢棄物「浮球」彩繪製成招牌，賦予廢棄浮球新生命；「浮球」上有房子、夾子、手套及垃圾袋等圖案，房子代表合作的沿海店家，夾子及手套是淨灘常用工具，垃圾袋代表民眾維護海岸環境的成果。
環保局呼籲，清淨海洋要從源頭減量做起，海岸垃圾與海洋垃圾沒有清理完的一天，淨灘雖可使海岸暫時乾淨，但應從源頭減量做起，例如少用一次性產品、隨身攜帶環保餐具、自備購物袋。
環保局提醒，「淨灘合作社」是服務臨時起意卻苦無淨灘工具的民眾，因合作社店面小，能容納並提供的工具數量有限；若事先規劃、人數較多的淨灘團體，請先上網透過海岸淨灘認養系統申請。
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