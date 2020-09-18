新北輔導成立觀光工廠最高補助90萬 卡滋爆米花將開幕

新北市政府今年度輔導企業發展觀光工廠或產業文化館，計畫受理至10月16日止，最高補助90萬元。經發局表示，今年雖然受疫情影響，但仍有業者盼能轉型觀光再造新契機，位在八里的卡滋卡滋爆米花新主題觀光工廠也將在近期開幕。

經發局表示，市府積極輔導傳統工廠轉型升級，推出全方位的轉型輔導服務。安排專業經營輔導團隊提供主題企畫、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規畫外，更搭配硬體補助及整合跨局處資源聯合行銷，帶領觀光工廠進攻休閒旅遊市場，如輕旅行巴士遊程，及產學合作的行動觀光工廠職涯體驗等。

新北市目前有23家觀光工廠及產業文化館，經營特色與類型多元，如食品、服飾、鐘表、工藝、文具、香氛、衛生用品等，其中宏洲磁磚觀光工廠為國際亮點觀光工廠，吳福洋襪子故事館與聖瑪莉丹麥麵包莊園在今年剛獲評為全國優良觀光工廠。

卡滋爆米花從2006年創辦至今已經14年，研發超過100種口味，不僅在台灣站穩腳步，也以代工走向國際，如今在全球超過30個國家都能吃到他們的爆米花。卡滋日前受訪表示，公司一直希望可以成立觀光工廠，去年從五股租廠搬到八里自建新廠後，終於可以完成理想。

經發局表示，傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館，可增加客源、提升品牌形象與產業價值。計畫詳情可上新北市政府經濟發展局網站 ( https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/3265 )查詢。