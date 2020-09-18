白晝之夜下月3日登場　串北流、台電修護處7場域狂歡夜

2020台北白晝之夜將於10月3晚上6點至4日清晨6點在南港區登場，主題定為「南港通電」，街區場域橫跨捷運南港站到昆陽站，串聯7大場域，其中包含38年歷史的台電修護廠。活動場域將有21件視覺裝置、50組表演團體作品，橫跨視覺、影像、裝置、光電、表演藝術等5大跨領域作品，當天北流還有金曲獎，鎖定散場狂歡12小時不停歇。

白晝之夜創始於法國巴黎，2016年在台北市北門周邊首度舉辦，去年在內湖、大直一帶登場，吸引破40萬人次參與，今年白晝之夜降臨南港，疫情衝擊全球之際，台灣、加拿大、京都、巴黎是唯4舉辦城市，今年選定南興公園、台北流行音樂中心、北流西廣場、北流東廣場、台電修護處、南港瓶蓋工廠、極限運動訓練中心等七大空間。

南港區過去被稱作「黑鄉」，如今形象將翻轉成科技音樂城市。2020白晝之夜藝術總監林昆穎表示，在爬梳南港文史時，發現具有匯聚、匯流的價值，因此放入通電主題，回應北流新都市政策的完工。

談及今年「必訪之地」，林昆穎表示，台電修護廠即將遷廠，在遷廠前夕首度開箱，由攝影師林科呈拍攝的202位台電修護處工作人員，將串聯呈大型群像覆蓋在修護處建築外觀，也有合法國合作作品將展出；他也推薦必訪極限運動中心，屆時運動中心、南港周邊商場將營運至深夜，全員一起狂歡。

台北市副市長蔡炳坤表示，白晝之夜包含都市創新、公共空間設計、結合都市特色，全世界30幾個城市響應活動，今受疫情影響，今年北流，在南港都市地區創新，今年將最特別，過去南港這七大場域無關連，現在藉北流、白晝之夜而串連，希望拉近人與環境的關係，也跟在地的台電修護處結合，在修護處搬遷之際，留下珍貴記憶。

蔡炳坤說，今年保守估計將可吸引40萬人到南港，外界憂心交通癱瘓，蔡炳坤呼籲民眾不要開車來，多利用大眾運輸工具，不管在捷運南港站或昆陽站下車都行，精華就在這兩站之間，現場也會有交通管制。