中秋節將至 新北推無煙野餐、賞光雕過佳節

中秋佳節將至，新北市高灘地管理處提醒，除了樹林原住民族主題部落公園有烤肉區提供民眾烤肉外，其他河濱公園不開放烤肉，此外整理出賞月地點名單，推薦民眾去野餐賞月、無煙過中秋。

高管處表示，河濱公園負擔了都市的防洪功能，還保有豐富的自然景觀與生態資源，更是市民日常生活中重要休閒遊憩場所，為維護維持不易的環境品質，今年中秋假期除「樹林區原住民族主題部落公園」已有完善的烤肉區提供民眾烤肉外，其餘河濱公園則不開放民眾烤肉。

另外，高灘處也整理出推薦的中秋連假賞月景點，包括持續火熱展出的八里城市沙雕及光雕展、或是騎自行車到陽光、新月、星光、辰光、龍窯等5座自行車景觀橋欣賞夜間橋體光雕，近期很夯的新北大都會公園熊猴森樂園，每日開放至晚間11時，歡迎闔家一起來賞月野餐時順便玩樂過中秋。

高管處提醒，民眾如在河濱公園違規烤肉，會先加強勸導民眾離開，如勸導不聽者或情節重大者將依新北市政府河川高灘地綠美化園區管理要點報請警察機關予以取締或依相關法令處理。民眾至河濱公園內賞月、野餐和遊玩的同時，也能順手隨手帶走垃圾，共同維護環境清潔。