柯文哲直接準備2024 王鴻薇酸：要不要先救北市觀光？

報復性旅遊在7、8月爆發，但台北市議員王鴻薇發現，北市沾不了邊，觀光仍沒有起色，北市府近日花了近5千萬的團客大禮包活動，號稱吸引2萬人的團客至北市旅遊，但北市的住房率、景點、夜市、商圈持續低迷，除了東區，連西區也岌岌可危。王鴻薇說，柯文哲昨天說直接準備選2024，但要不要苦民所苦，先提出救觀光產業的具體辦法？

王鴻薇說，故宮、台北101過去長期都是台北市十大景點，但國際觀光客不來，跌出10名外，排名重新洗牌。據統計，今年1至7月，第一名是松菸，第二名是西門紅樓，第三名是動物園。台北植物園、兒童新樂園、自來水園樂園新進榜，分居第六、第八、第九名。

王鴻薇說，景點可以帶動商圈經濟，報復性旅遊應該讓人潮回升，但北市卻沒有，住房率7月僅剩29%，8月捷運站運量與去年同期相比，劍潭站下降22%、西門站下降22%、101站下降24%，著名的士林夜市、西門商圈，8月人流與去年同期相比少了近六至八成。

王鴻薇表示，除了東區，現在西區商圈岌岌可危，以西門商圈來說，一月分人次為38.2萬人，7、8月降為12.3萬和 15.5萬，比腰斬更慘，尤其西門紅樓，已有7家業者撐不下去，撤櫃認賠。西門紅樓有自己的文創品牌，受年輕人喜愛，應不受陸客影響，市府已降租打對折，但仍撑不下去。

王鴻薇說，她早在今年4月就呼籲市府要有積極作為，甚至是自發台北市的振興券，但市府搞個團客大禮包，緩不濟急，尤其現在大家手上的消費券已經用了差不多，中央的旅遊補助也快用光，沒有新補助方案，子彈用盡後觀光還是這麼慘，業者如何生存下去。

北市府觀傳局科長朱品澤表示，推出團客大禮包、送團客免費搭乘雙層巴士等優惠方案，8月底已吸引超過2萬名遊客造訪台北消費住宿，並設計旅客回流機制，希望透過北北基好玩卡及雙層巴士兌換券再吸引4萬遊客回流遊玩台北；另9月至10月底也持續與旅行商業同業公會等合作推動團客包團來北市旅遊，預計再吸引1萬名旅客來台北旅遊。

另外，觀傳局也在7月中與台灣商圈產業觀光發展聯合總會共同籌劃「台北外宿節」，自8月起至12月年底前，預計聯合150家旅宿業者，推出豐富的優惠好康，邀請大家「來去台北住暝」，希望帶動下一波北市住宿及消費熱潮。

針對夜市部分，市場處表示，今年台北夜市打牙祭，將以包括士林夜市在內的八大夜市，推出美食和抽獎活動，吸引人潮，商業也表示，對於搶救西區，會再研擬方案。