交通新政！台南3路段「外側快車道」開放機慢車行駛

台南市區道路多數狹小，能提供給車輛行駛的空間有限，為了讓機慢車能合理、安全地行駛，市府預計11月起開放3路段的「外側快車道」行駛機慢車，調整路段為中華東路全線、中華北路（觀海橋至鄭仔寮橋）、大同路（中華南路至生產路）開放機慢車行駛，未來在用路安全為前提下，會審慎評估開放機車行駛「內車道」的可行性。

交通局長王銘德表示，部分機慢車優先車道常因路邊停車行為、公車停靠、違規停車等情形遭占用，如外側快車道禁行機慢車，將導致機慢車須違規使用外側快車道，且容易造成車輛追撞及同向擦撞事故，因此評估開放外側快車道供機慢車合法行駛，預期可減少事故發生的機率。

市府經過6次專案會議討論，決議通過優先以單向2車道都禁行機慢車的外側車道，包括中華東路、中華北路、大同路部分路段開放機慢車行駛，從11月起進行半年試辦，期間會進行滾動式檢討。王銘德說，試辦期滿將檢視推動成效，做為後續其他路段推動的參考，中長期則將在用路安全為前提下，審慎評估開放機車行駛內車道的可行性。

交通局指出，目前為試辦階段，僅開放機慢車行駛這些路段的外側快車道，機慢車行駛到路口仍需兩段式左轉，並遵守各項標誌、標線、號誌規定。

交通局表示，9到10月將進行各項標誌、標線調整作業，目前進行中華東路外側車道禁行機慢車標字磨除作業，並依各試辦路段逐步施作，「原禁行機慢車標字磨除即產生效力，機慢車用路人可合法行駛該車道」，由於用路行為有所改變，請汽機車駕駛務必遵守各項標誌、標線、號誌規定。