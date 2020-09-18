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新北打造友善職場 逾百企業齊推動

聯合報 / 記者 許玉娟／即時報導
王如玄(後排右二)聆聽各組分享友善職場方案，給予問題建議。記者許玉娟／攝影
王如玄(後排右二)聆聽各組分享友善職場方案，給予問題建議。記者許玉娟／攝影

家庭照顧的壓力，常使員工喘不過氣。據衛福部統計，108年台灣長照人口達60萬人，家庭照顧者平均照顧時間更達近8年，間接影響國人勞動力。為此，新北市政府勞工局透過工作坊辦理，讓事業單位與友善職場專家交流激盪，發想創意友善措施，打造新北友善職場城市。

新北市政府勞工局友善職場推動工作坊，吸引逾150名新北事業單位代表參加，透過現場各事業單位、家庭照顧領域專家互相交流，用不同視角認識友善職場，同時活動引入設計思考概念，透過腦力激盪，誘發與會者思考可行、具體及創意之友善措施。

事業單位代表充分發揮創意，如結合現行外送平台，發展「Uber Baby」外送服務，委外接送孩子上、下課，讓員工安心出門上、下班；為因應新冠肺炎疫情，事業單位提供紓困借貸方案，減輕家庭照顧者之經濟負擔；提出「讓我們一起桑一下」方案，定期安排身障按摩師至事業單位服務，由事業單位發放按摩券，紓緩員工身心俱疲之狀態。

此外，事業單位代表也提出應建構彈性工時、完善代理人制度，解決員工家庭發生突發狀況時，無法前往處理之問題；另外也建議結合看護仲介或托育中心之優惠，減輕員工照顧之經濟負擔。

活動中常青國際法律事務所顧問律師王如玄也介紹中央與地方機關友善職場推動歷程及資源措施，同時舉出國外彈性工時案例，並指出員工的情緒會影響工作效率。台灣女人連線理事黃怡翎分享保全過勞死的故事，藉此強調員工應有充分時間兼顧工作與生活。

被問到如何評估員工的照顧需求，與會專家表示，評估需求的歷程相當困難，建議事業單位可依不同業務、部門的員工，設定不同需求，也可從請假頻率、加班頻率等，作初步的基礎分析，讓工作彈性的主動權回到員工身上。

員工在尋求工作與生活平衡時，往往不知道資源在哪裡，因而面對長照、育兒之龐大經濟與時間壓力。友善家庭職場是尊重員工在職場外的人生角色，除政府部門政策給予支持外，亦須透過事業單位發揮創意、評估內部需求進而規劃友善措施，達成勞工家庭與工作平衡願景。

王如玄(左二)聆聽各組分享友善職場方案，給予問題建議。記者許玉娟／攝影
王如玄(左二)聆聽各組分享友善職場方案，給予問題建議。記者許玉娟／攝影

職場

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