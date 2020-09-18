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綠蠵龜困貢寮九孔池15天 覓食誤闖守護救援脫困回大海
新北市貢寮區九孔池4日有一隻成年約1米長綠蠵龜，市府動保處和海洋大學共同協助幫海龜脫困，經十多日守護救援，昨天再度前往處，發現海龜已不再九孔池內，推測已順利脫困回大海了。
受困在貢寮區金沙灣海灣公園附近九孔池的海龜，經動保處人員鑑定為綠蠵龜，海洋大學推測因颱風外圍環流影響加上勢逢大潮導致綠蠵龜誤入九孔池覓食，9月3日退潮後無法自行脫困，9月4日一早即派員前往現場與海巡、海洋大學團隊共同協助幫海龜脫困。
但因九孔養殖業者表示，九孔池剛下苗，不適合大批人員下池，救援行動暫緩，經協調原訂9月6日雇用4名潛水人員協助海龜救援，因受颱風外圍環流影響，風浪過大不利救援，救援行動又延至9月8日。
8日動保處與海巡協調人力與聘用潛水人員進行水下作業協助海龜脫困，但礙於海水混濁，水下能見度不佳，海浪巨大無法清楚推估海龜動向，水下作業人員救援困難。因網具耐力不足導致海龜多次突破網具。
經協調後，聘用8位水下作業人員，並請養殖戶多加關注海象以及綠蠵龜狀況，昨天九孔養殖業者表示已沒在池內見到海龜，經10多天守護，昨天再會同海大、海保署前往查看，海龜已離開九孔池，推測可能為日前大雨加上大潮，海龜自行游出脫困。
自行脫困綠蠵龜初步目測背甲約1公尺，經觀察，綠蠵龜活動力充足，屬成年龜，由於北海岸長期落實維護生態環境的永續經營，在沿岸皆有豐富的魚群及茂密的海草，可以提供海龜最佳的棲息環境，動保處呼籲共同維護良好棲地為海龜打造美好生態園區，未來不再誤闖九孔池。
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