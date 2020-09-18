快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠蠵龜困貢寮九孔池15天 覓食誤闖守護救援脫困回大海

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供
綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供

新北市貢寮區九孔池4日有一隻成年約1米長綠蠵龜，市府動保處和海洋大學共同協助幫海龜脫困，經十多日守護救援，昨天再度前往處，發現海龜已不再九孔池內，推測已順利脫困回大海了。

受困在貢寮區金沙灣海灣公園附近九孔池的海龜，經動保處人員鑑定為綠蠵龜，海洋大學推測因颱風外圍環流影響加上勢逢大潮導致綠蠵龜誤入九孔池覓食，9月3日退潮後無法自行脫困，9月4日一早即派員前往現場與海巡、海洋大學團隊共同協助幫海龜脫困。

但因九孔養殖業者表示，九孔池剛下苗，不適合大批人員下池，救援行動暫緩，經協調原訂9月6日雇用4名潛水人員協助海龜救援，因受颱風外圍環流影響，風浪過大不利救援，救援行動又延至9月8日。

8日動保處與海巡協調人力與聘用潛水人員進行水下作業協助海龜脫困，但礙於海水混濁，水下能見度不佳，海浪巨大無法清楚推估海龜動向，水下作業人員救援困難。因網具耐力不足導致海龜多次突破網具。

經協調後，聘用8位水下作業人員，並請養殖戶多加關注海象以及綠蠵龜狀況，昨天九孔養殖業者表示已沒在池內見到海龜，經10多天守護，昨天再會同海大、海保署前往查看，海龜已離開九孔池，推測可能為日前大雨加上大潮，海龜自行游出脫困。

自行脫困綠蠵龜初步目測背甲約1公尺，經觀察，綠蠵龜活動力充足，屬成年龜，由於北海岸長期落實維護生態環境的永續經營，在沿岸皆有豐富的魚群及茂密的海草，可以提供海龜最佳的棲息環境，動保處呼籲共同維護良好棲地為海龜打造美好生態園區，未來不再誤闖九孔池。

綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供
綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供
綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供
綠蠵龜困貢寮九孔池15天，動保處、海大守護救援回大海。圖／新北市動保處提供

海龜 綠蠵龜 海洋大學

延伸閱讀

山珍海味好營養 觀天下有線助貢寮共餐

替受吸管殘害的海龜發聲 義守大學蔡孟㯣獲紅點設計獎

野放海龜重返大海 全國海洋教育成果展澎湖登場

孩童摸玩小琉球海龜不知犯法 業者怒家長不該負責任？

相關新聞

坪林區農會百周年 侯友宜：7名全國製茶冠軍都在這

新北市坪林區農會今天在坪林茶業博物館旁辦理「世紀風華薪傳永續」百周年慶系列活動，新北市長侯友宜到場祝賀，並頒贈匾額並切百...

關渡橋鬧輕生塞爆道路 議員籲「快建淡北道路」

新北八里區關渡橋昨發生有民眾爬上橋頂疑似欲輕生狀況，花了近3小時才排除狀況，也造成淡水河左右兩岸交通大阻塞，新北市議員陳...

陳柏峰愛心不輸陳樹菊 偏鄉窮孩黑手起家回饋台東40年

國內知名軸承，也是世界前三大軸承製造廠瑞穎股份有限公司董事長陳柏峰，今天上午捐贈台東縣文化處第9輛公務車，作為縣府下鄉推...

天母人工草棒球場初登板 小小棒球員跌倒不會痛喊讚

北市府斥資8000萬、歷時4個月，在天母棒球場打造台灣首座人工草皮棒球場，今由台北興富發棒球隊舉辦棒球體驗營，現場近60...

吃美食做環保！ 台中5家必比登餐廳 推自備餐具享優惠

國際級美食指標米其林日前公布「台北台中米其林指南2020」、「必比登推介」、「米其林餐盤」等3項榜單，其中台中入選必比登...

汐止幼兒參訪派出所 警察裝備上身好萌

汐止區私立何嘉仁立德幼兒園帶領20餘位幼生參訪汐止警分局社后派出所，受到員警們的熱烈歡迎，幼兒們了解警察工作內容及危險辛勞的一面，當穿上警用反光背心戴上警帽並拿起指揮棒時，瞬間萌度破表!

機車格不夠佔人行道 淡水議員會勘決增加

新北市淡水區中山北路二段，有許多住宅區及鄰近大賣場，人口流量愈來愈多，機車停車格時常爆滿，甚至停到人行空間，經市議員陳偉杰會勘，決增加35個機車停車格，但也呼籲在淡水區公所及國民運動中心地下室都設有機車停車場，可以多加利用。

捷運淡水站電梯不夠用 地方盼能增設

捷運淡水站許多人反應捷運淡水站只有一部升降電梯，不只是身障人士使用，推著嬰兒車的家長們也會常常使用，但人多的時都得排隊，相當不方便。因此，新北市議員鄭宇恩希望找到適合位置增設電梯，讓需要的民眾不用再排隊等待。

北港溪河濱綠地荒廢 汐止議員盼休閒規劃

汐止的北港溪沿岸在汐萬路二段，堤防上有一大片河濱綠地，一直以來呈現荒廢的狀態，地方希望能夠規劃休憩使用，卻一直沒有下文，今(18)日市議員白珮茹就請相關單位人員現場會勘，希望能夠整理規劃為休憩空間。

汐止火車站小廣場活化 增遊具融入礦坑意象

汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，小廣場更因為受不了被亂丟垃圾，去年就已經封閉，新北市議員員張錦豪也爭取增設共融式遊具，並且融入在地特色，規劃早期礦坑意象，九月份開工，預計年底完成，要讓汐止門面有新氣象。

滿意度最後一名仍選總統？ 柯：選不選得上是市場決定

台北市長柯文哲今天下午赴市議會進行施政報告和質詢，被市議員江志銘問到要不要宣布副市長黃珊珊就是2022台北市長參選人？柯...

打破刻板印象 新北土城新潮舞蹈團中年婦女跳出一片天

誰說只有男性可跳車鼓陣？新北市土城新潮舞蹈協會一群中年婦女最初想破除「只有男性可以服侍神明」的禁忌，從不懂舞步、同手同腳...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。