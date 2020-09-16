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三重囊底路遭車輛佔用 民代籲改成公園

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市三重區力行路二段63巷內有處面積約268平方公尺的公有土地，長期被部分居民佔用停車，三重區公所指出，會規劃路廊與體健設施，盼年底能完工。記者王敏旭／攝影
新北市三重區力行路二段63巷內有處面積約268平方公尺的公有土地，長期被部分居民佔用停車，三重區公所指出，會規劃路廊與體健設施，盼年底能完工。記者王敏旭／攝影

新北市三重區力行路二段63巷內有處面積約268平方公尺的公有土地，永安里長黃麗伃指出，該處長期被部分居民佔用停車，且地面高地不平容易造成危險，盼能打造綠地。三重區公所指出，會規劃路廊與體健設施，盼年底能完工。

黃麗伃說，該空地過去是在公有地的違建，拆除後路面不平整，但有多輛汽機車佔用該公有地，希望改造成為綠地，讓附近所有的居民都能使用該空間，因此透過市議員李坤城爭取，打造綠地。

李坤城表示，這屬於市府的公有地，要把被佔用的公有土地成為簡易的綠美化公園，過去曾會勘過，打造綠地的費用將由新工處支付，希望按照計劃在年底完成，讓公園內的體健設施，讓附近居民多一處休閒活動空間。

李坤城指出，該處屬於囊底路，附近居民使用該通道也很頻繁，設計上除了簡易綠美化、體健設施外，也留有步道讓附近民眾通行使用。

由於該處為L型空地，三重區公所經建課視導蔡宙耕說，公所初步規劃，該地會有寬度約2.5公尺的弧形休閒步道、植栽區與雙人漫步機、上肢牽引器的體健設施，將提供在地里民有休憩廣場。

蔡宙耕表示，由於該空地地勢較高，也會住戶門口設置1.8公尺寬的出入口，方便進入該綠地，另外也規劃在綠地增設座椅，方便附近民眾能坐著休憩、聊天。

綠美化 違建

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