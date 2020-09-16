長庚醫院周日舉辦路跑 凱道、仁愛路、新生高架均管制

長庚紀念醫院及中華民國路跑協會將於9月20日本周日，於北市凱達格蘭大道等路段舉辦「長庚紀念醫院2020永慶盃路跑活動」，參與人數約達2萬2000人，為維護交通秩序及活動安全，北市警察局屆時將實施交通管制，進行車輛通行，用路人行經管制路段時須提前改道。

北市警察局交通大隊指出，周日因路跑進行管制路段包含凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、凱達格蘭大道（公園路至中山南路）、公園路（襄陽路至貴陽街）、仁愛路（中山南路至金山南路）、仁愛路（林森南路至金山南路）、金山南路（仁愛路至濟南路）、中山南路（忠孝東路至仁愛路）、新生高架道路當天早上4時20分30分至8時管制北往南各入（出）口匝道。

交大表示，活動期間請用路人避開管制路段並提前改道行駛替代道路，「凱達格蘭大道東西向車流」改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街；「仁愛路東往西方向車流」改道行駛愛國東路或忠孝東路；「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」須改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路；原新生高架道車流」改道行駛新生北路、中山北路。