快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋佳節來找動物相陪 北市動物園19日開放至晚上9點

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市動物園將於19日於大門廣場舞台舉辦「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」，當天動物園將延長開放至晚間9點。圖／台北市立動物園提供
北市動物園將於19日於大門廣場舞台舉辦「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」，當天動物園將延長開放至晚間9點。圖／台北市立動物園提供

中秋節即將到來，台北市立動物園將於19日、本周六延長開放時間至晚上9點，下午4點後入園星光票30元，當天下午2點起，將在大門廣場舞台舉辦「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」，有刻柚燈、動物創意茶飲表演以及多場舞蹈表演，邀民眾徜徉在月光之下的動物園。

悠遊月光下中秋團圓夜活動多元，園方表示，當日下午2點起，花腳媽媽澔樂團演出、文山區明興里舞蹈表演、嫦娥舞蹈-水袖扇舞、瘋酷洛樂團演出、舞蹈魔術兒童劇、LED彩蝶舞蹈秀等將輪番登台演出，文山區公所為宣導性別平等人口政策，邀請海外知名「蘋果劇團」表演冒險勵志《抓龍特攻隊》舞台劇。

從下午4點開始，還有「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至大門廣場「柚燈報名區」現場報名，限量100組售完為止，當晚7點還有「柚子燈籠創意秀」，文山區公所邀請到竹山羅師傅，製作10個柚燈創意竹燈籠，提供給現場加入走秀小遊行活動民眾，以環保又帶有可愛復古風的方式，讓柚燈秀增加趣味。

此外，園方過去到國外參訪，發現有動物園會提供紅茶或洋甘菊花茶、薄荷茶等茶品，供特定鳥類及靈長類動物使用，預防血鐵沉著症，也能舒緩神經緊張症狀。滬江高中與景文科大飲調學生，將於活動當天進行「動物創意茶飲表演」，現場調製水果茶飲，製作動物創意果雕。

大貓熊寶寶好名投票結果已於8月30日出爐，貓熊寶寶命名為「圓寶」，園方表示，好名徵選兩階段，共抽出40位幸運得獎者，將於中秋活動當天邀請上台領獎，最遠得獎者來自花蓮。

園方表示，當天園區開放時間將延長至晚上9點，下午4點後入園，星光票價一律30元，夜間延長開放區包括台灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚6點10分。

民眾刻出創意柚燈。圖／台北市立動物園提供
民眾刻出創意柚燈。圖／台北市立動物園提供
環保又帶有可愛復古風的方式讓柚燈秀增加趣味。圖／台北市立動物園提供
環保又帶有可愛復古風的方式讓柚燈秀增加趣味。圖／台北市立動物園提供
從下午4點開始「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至大門廣場「柚燈報名區」現場報名，限量100組售完為止。圖／台北市立動物園提供
從下午4點開始「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至大門廣場「柚燈報名區」現場報名，限量100組售完為止。圖／台北市立動物園提供

中秋節 動物園

延伸閱讀

各式鳳梨酥糕點伴手禮 基隆培力中秋聯合展售周末登場

【食譜】鮮柚蜂蜜紅茶。飲一種名為中秋的茶味！

遠百 大搶秋節商機

抽驗中秋食品 1萵苣竟含10農藥

相關新聞

新北宗教團體去年捐2.3億元 侯友宜大讚熱心公益

新北市府昨天舉行新北市績優宗教團體表揚大會，總計230個團體與個人獲獎，市長侯友宜出席頒獎典禮時表示，新北市宗教團體不但...

中秋佳節來找動物相陪 北市動物園19日開放至晚上9點

中秋節即將到來，台北市立動物園將於19日、本周六延長開放時間至晚上9點，下午4點後入園星光票30元，當天下午2點起，將在...

北市公辦都更2.0 9成同意優先辦

北市府自2015年起推動公辦都更已完成16件案例，為加速北市72.5萬戶30年以上住宅更新，最近公布「公辦都更2.0專案...

北市納保擴辦、提高額度 KTV、百貨公司公共意外險加倍

今年4月26日台北市林森錢櫃KTV發生大火，造成6人死亡慘劇，台北市政府決定擴大消費場所強制納保範圍，並且提高公共意外保...

北市祭孔實名制 今發放150張參禮證

台北市孔廟祭孔典禮9月28日舉行，今年受疫情影響，當天採實名制，參禮證今天上午9時起在台北孔廟限量發放，由200張減為1...

董德堉心寒辭北農職務？ 柯文哲：他不會這樣講

台北畜產公司前總經理姚量議以「不願繼續留下成為魔鬼一分子」閃辭後，台北市長柯文哲輔選大將、台北農產公司董事長機要秘書董德...

叫我第一名／百年餅店新珍香 兼顧美味健康

新北市板橋區糕餅老店新珍香傳承百年，如今已傳承到第3代的李文正，除了延續父祖輩的成績，也希望因應時代變化，不再如早年只重...

捷運迴龍站停車場 啟用

配合新莊機廠興建的捷運迴龍站轉乘停車場即日起正式啟用，可提供254格汽車停車位、990格機車停車位，紓解新北、桃園轉乘民...

新北電纜下地 2年將移除700根電桿

對於電線桿阻礙通行，新北市府計畫逐步配合台電，讓電纜線地下化並移除電線桿，今年4月起已盤點102個路段優先施作，總計將拔...

淡水電線桿 亂如「海波浪」

新北市有許多電線桿阻礙通行，影響市容及交通安全，市議員陳偉杰指出，淡水是座文化城市，卻也充斥電線桿亂象，尤其在中山北路一...

行無礙動健康 金山長輩手搖三輪車來運動

為了推廣高齡長輩運動，新北市身心障礙者體育運動總會攜手市政府社會局辦理「行無礙、動健康」樂齡增能關懷服務計畫，巡迴到金山區六股里，讓長輩體驗手搖三輪車、地板冰壺、旋風球等運動...

遭通緝躲藏17年 汐止警查違規逮婦人

汐止警分局長安派出所員警王人平在查察勤務時，發現一名婦人騎機車逆向行駛，遂將該名婦人攔下，經用電腦查尋，發現該名鄭姓婦人17年前已被屏東地檢署發布通緝在案，雖離法定時效為18年(時效至民國110年)，只差一年...

熱門新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

88歲豆花伯推車叫賣養活祖孫 傳有女子包買到月底6百杯

新政風處長坐在席間但「被請假」 盧秀燕：像極了愛情

香蕉價格崩落！高市議員嗆：農委會偷偷摸摸補助 應做好外銷

新竹大車站計畫又獲5.5億元補助 預計後年動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。