中秋佳節來找動物相陪 北市動物園19日開放至晚上9點

中秋節即將到來，台北市立動物園將於19日、本周六延長開放時間至晚上9點，下午4點後入園星光票30元，當天下午2點起，將在大門廣場舞台舉辦「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」，有刻柚燈、動物創意茶飲表演以及多場舞蹈表演，邀民眾徜徉在月光之下的動物園。

悠遊月光下中秋團圓夜活動多元，園方表示，當日下午2點起，花腳媽媽澔樂團演出、文山區明興里舞蹈表演、嫦娥舞蹈-水袖扇舞、瘋酷洛樂團演出、舞蹈魔術兒童劇、LED彩蝶舞蹈秀等將輪番登台演出，文山區公所為宣導性別平等人口政策，邀請海外知名「蘋果劇團」表演冒險勵志《抓龍特攻隊》舞台劇。

從下午4點開始，還有「柚燈大賞」刻柚燈活動，民眾可至大門廣場「柚燈報名區」現場報名，限量100組售完為止，當晚7點還有「柚子燈籠創意秀」，文山區公所邀請到竹山羅師傅，製作10個柚燈創意竹燈籠，提供給現場加入走秀小遊行活動民眾，以環保又帶有可愛復古風的方式，讓柚燈秀增加趣味。

此外，園方過去到國外參訪，發現有動物園會提供紅茶或洋甘菊花茶、薄荷茶等茶品，供特定鳥類及靈長類動物使用，預防血鐵沉著症，也能舒緩神經緊張症狀。滬江高中與景文科大飲調學生，將於活動當天進行「動物創意茶飲表演」，現場調製水果茶飲，製作動物創意果雕。

大貓熊寶寶好名投票結果已於8月30日出爐，貓熊寶寶命名為「圓寶」，園方表示，好名徵選兩階段，共抽出40位幸運得獎者，將於中秋活動當天邀請上台領獎，最遠得獎者來自花蓮。