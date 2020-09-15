北市消費場所公共意外險 個人傷亡保額升到600萬元

台北市建管處今天表示，針對消費場所擴大強制納保，要求公共意外保險額度加倍，業者需提高個人傷亡保額到600萬元，像KTV等場所，總保險額度提高至1億餘元，近日將發布實施。

台北市錢櫃KTV林森店4月間發生火警，釀多人傷亡。北市建築管理工程處今天宣布，市政會議已通過「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」修正草案，要求業者提高公共意外責任險保額，並新增像夜店、休閒農場等處要投保公共意外責任險。

建管處主秘洪德豪受訪指出，為避免消費場所發生重大傷亡事故後，業者投保金額不足，無法保障民眾權益，修正「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」，實施辦法原規定，公共場所發生意外，造成民眾身體傷亡，每人保額為新台幣300萬元，修法後，保額提高至600萬元。

他說，業者投保公共意外責任險通常為一年，總保險金額為3400萬元，修法後，金額拉高至6600萬元；像KTV、大型百貨公司等特定消費場所，若不幸發生意外，可能成多人傷亡，修法後，總保險金額從6400萬元提高至1億3200萬元。

洪德豪表示，修法後新增像夜店、自助洗衣店等，及休閒農場、戶外庭園餐廳等消費場所，業者需投保公共意外責任險。