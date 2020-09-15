違建拆除後2天又出現 新北拆除大隊今再拆
新北永和地區竹林路上原有違建，新北拆除大隊通知地主須拆除，未料拆除2天後再度接獲民眾檢舉，違建又蓋回去。拆除大隊指出，該處為畸零地且地主等人都說不知道誰再把違建蓋回去，不過違建影響民眾通行，今已強制拆除。
拆除大隊指出，永和區竹林路88號是交道幹道，該違建無論對汽機車通勤者、用路人、學童上下課均嚴重影響交通，今年已要求屋主7月底完成拆除，7月26日勘查時確定拆除完畢，但2天後違建竟再度出現。
新北工務局指出，前往現場包下地主、屋主等人都表示不知道是誰把違建再搭蓋回去，現場張貼公告方式辦理後，今限屆滿就進場強力拆除，會再追查蓋違建的行為人，並收取拆除費。
拆除大隊指出，新北強制拆除違章建築物收費自治條例通過後，已針對違反公共安全及社會治安、公共交通及消防救災、公共衛生及市容觀瞻、農地保育及竊佔公有土地、配合檢調廉政等單位，拆除等5大類20項違建行為強制拆除收費。
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