違建拆除後2天又出現 新北拆除大隊今再拆

新北永和地區竹林路上原有違建，新北拆除大隊通知地主須拆除，未料拆除2天後再度接獲民眾檢舉，違建又蓋回去。拆除大隊指出，該處為畸零地且地主等人都說不知道誰再把違建蓋回去，不過違建影響民眾通行，今已強制拆除。

拆除大隊指出，永和區竹林路88號是交道幹道，該違建無論對汽機車通勤者、用路人、學童上下課均嚴重影響交通，今年已要求屋主7月底完成拆除，7月26日勘查時確定拆除完畢，但2天後違建竟再度出現。

新北工務局指出，前往現場包下地主、屋主等人都表示不知道是誰把違建再搭蓋回去，現場張貼公告方式辦理後，今限屆滿就進場強力拆除，會再追查蓋違建的行為人，並收取拆除費。