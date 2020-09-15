行無礙動健康 金山長輩手搖三輪車來運動

為了推廣高齡長輩運動，新北市身心障礙者體育運動總會攜手市政府社會局辦理「行無礙、動健康」樂齡增能關懷服務計畫，巡迴到金山區六股里，讓長輩體驗手搖三輪車、地板冰壺、旋風球等運動，希望向這群身障朋友看齊，多多運動促進健康。

新北市身心障礙者體育運動總會理事長朱豐璋表示，計畫預定兩年內要走遍新北29區，帶來射飛鏢、飛盤九宮格、地板冰壺、戶外羽毛球、旋風球還有長輩們相當樂於嘗試的手搖三輪車，有別以往樂齡增能關懷服務計畫挑選在空曠的室內運動場地進行，這次在六股里的活動有室內也有室外，長輩們在地瓜田畔打羽毛球、騎手搖三輪車感受另類的愜意田園時光。

六股里長鐘鼎平說，與長輩們同樂進行趣味競賽，希望長輩們可以透過遊戲的趣味性引發興趣，並且也向這群身障朋友看齊，即便身體不方便，依舊樂於走出戶外透過運動項目結交好朋友，也透過不同的運動方式鍛鍊體能，活到老、運動到老。