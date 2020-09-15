遭通緝躲藏17年 汐止警查違規逮婦人

汐止警分局長安派出所員警王人平在查察勤務時，發現一名婦人騎機車逆向行駛，遂將該名婦人攔下，經用電腦查尋，發現該名鄭姓婦人17年前已被屏東地檢署發布通緝在案，雖離法定時效為18年(時效至民國110年)，只差一年，但法網恢恢，疏而不漏，同事對員警執勤認真而讚許有加。

汐止警分局長安派出所員警王人平行經汐止區忠孝東路與茄苳路口，見一名婦人騎乘機車逆向行駛，立即將該名婦人攔下，經使用警用小電腦查詢該名婦人的年籍資料，結果顯示該婦人因案通緝中，王員立即聯繫線上巡邏同仁協助將其帶回所內進行再次查證，查證結果確認鄭姓婦人(59歲)竟為民國92年由屏東地檢署所發布的詐欺通緝對象，王員詢問鄭姓婦人為何當初沒有到案，鄭婦稱不知自己被通緝，所以沒去報到。

汐止警分局表示，鄭婦遭通緝迄今已達17年之久，而該通緝案的法定時效為18年(時效至民國110年)，若當日沒有王員的積極認真取締與盤查，此案可能就因此石沉大海，然而法網恢恢，疏而不漏，躲得了一時，卻逃不過一世，鄭婦最終還是要面對自己當初所犯下的錯，最後移送歸案，對於查獲躲藏17年通緝犯之警員王人平，同事莫不對其執勤認真而讚許有加。