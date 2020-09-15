大雨山水像瀑布 汐止康寧街終納管引排水

汐止區康寧街靠近翠峰街口，只要下大雨，大水都經常漫過路面，甚至一旁邊坡大量水流下來就像瀑布一樣，危及行車安全，所以，新北市議員白珮茹也爭取在康寧街拓寬的同時一併納管引排水改善，目前已經完成，民眾說下雨天不再被噴的一身濕。

汐止康寧街靠近翠峰街伯爵一代社區，因為，當地的水溝已經四十年，早期做的很淺，經常豪大雨水量大，排水宣洩不及就會漫流到路面上，尤其康寧街上，每當豪大雨邊坡的水就像瀑布一樣沖下來，民眾說，走人行道真的都會被水噴濕，而且水也沖到馬路上很危險，現在做了管子後，已經改善，安全多了。

市議員白珮茹指出，在康寧街靠近伯爵一代外面的邊坡，因為山邊有高低差，所以，大雨的時候都會有像瀑布一樣的宣洩，藉由康寧街道路拓寬也一併改善，在外面用截流以及接管的方式，讓大雨的時候水不會溢流到馬路上，目前已經改善，經過的民眾走人行道也比較不會被噴到，因為，之前很多下了公車走回家的民眾常會跟服務處陳情，不止會被濺濕，地也很滑很危險，透過改善，也能提高道路安全。